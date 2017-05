„Unsere Verletzungen führen uns oft zur beruflichen Erfüllung“: Interview mit Talent-Coach sichert der FAZ die Spitze der Blendle-Charts

Die Blendle-Nutzer haben das Gespräch gesucht: Kein Genre war in den Blendle-Charts mehr gefragt, als das Interview. Allen voran die Ratschläge von Talent-Coach Siefert in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die sich die Spitzenposition in der Top-Ten gesichert hat. Die Medien- und Tech-Charts führt eine Abrechnung der FAS mit YouTube-Star Bibi an, die mit ihrem neuen Song "How it is … (wap bap)" schamlos ihre Fans ausnutze.