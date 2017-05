Snap-Bilanz: Die Snapchat-Mutter steigert ihre Umsätze im ersten Quartal um 282 Prozent, verliert aber 100 Millionen Dollar

Von

Die ruppige Bekanntschaft mit den Gesetzen der Kapitalmärkte geht für Snap in die nächste Runde. Nachdem der App-Anbieter im März bereits höchst volatil an der Wall Street debütiert, folgt nun die Handelsschluss nun ein dramatischer Kurssturz von mehr als 20 Prozent auf neue Allzeittiefs.

Der Auslöser war die erste Quartalsbilanz, mit der die Snapchat-Mutter nach jeder Lesart die hohen Erwartungen der Wall Street enttäuschte.

Statt eines Umsatzes in Höhe von 159 Millionen Dollar erlöste Snap in den ersten 90 Tagen des Jahres „nur“ 150 Millionen Dollar, was allerdings immer noch einem explosivem Umsatzzuwachs von 282 Prozent entsprach.

Gleichfalls explodierten allerdings auch die Verluste. Das Minus vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen verdoppelte sich von 93 auf 188 Millionen Dollar. Inklusive der Ausgabe von Aktienoptionen hat Snap unter dem Strich sogar den happigen Nettoverlust von 2,2 Milliarden Dollar eingefahren. Der Verlust je Aktie betrug damit 2,31 Dollar je Anteilsschein statt der erwarteten 0,16 Dollar.

Auch der Nutzerzuwachs fiel geringer als erwartet aus: In den ersten drei Monaten des Jahres konnte die Snapchat-Mutter lediglich 6 Millionen neue täglich aktive Nutzer hinzugewinnen; die Wall Street hatte mit acht Millionen gerechnet.