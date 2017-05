© ARD/Barbara Bauriedl Um Himmels Willen

Das Erste, 20.15 Uhr, Familienserie



Krank vor Langeweile - Bürgermeister Wöller kann sein Glück kaum fassen. Die Suche nach dem perfekten Standort für sein Spielcasino scheint erfolgreich: ein altes Schloss, dessen Bewohnerin, die Baronin von Priessnitz, demnächst in eine Seniorenresidenz umziehen möchte. Nun gilt es, die streng katholische alte Dame davon zu überzeugen, ihr Schloss der Gemeinde zu überlassen. Wöller möchte sozusagen direkt mit göttlichem Beistand bei der Baronin vorstellig werden und bittet Schwester Hanna, ihn zu unterstützen. Hanna stimmt zu, ohne die genauen Hintergründe seines plötzlichen Interesses an dem Schloss und seiner Bewohnerin zu kennen, denn auch sie braucht die Hilfe des Bürgermeisters. Die im Fremdenverkehrsamt arbeitende Teresa Detmers hat sich in letzter Zeit verändert, wird immer dünner, blasser und trauriger, wie sie von der besorgten Mutter erfahren hat. Einzig ihr Hobby macht ihr noch Freude. Schwester Hanna, die früher selbst Tänzerin war, vertritt Teresas erkrankte Stepptanzlehrerin und erlangt so das Vertrauen der jungen Frau...

ZDF, 20.15 Uhr, Doku



Wer ist der beste Möbel-Discounter? - Die Einrichtungsriesen Ikea, Roller und Höffner werden unter die Lupe genommen. Schwerpunkte bei dem Test sind der Kundenservice sowie der Umgang mit der Umwelt und den Beschäftigten. So werden unter anderm die Billy-Regale und Boxspring-Betten auf ihre Belastbarkeit geprüft. In einem Schadstoff-Check werden die Inhaltsstoffe von Pressspan untersucht. In ihnen steckte früher häufig Formaldehyd.

RTL, 20.15 Uhr, Krimiserie



Eine knochenlose Braut im Fluss - Brennan gibt Sully einen Korb, als er ihr einen gemeinsamen Karibikurlaub vorschlägt. Sie kann sich jetzt ganz auf ihren neuen Fall konzentrieren, der mit einem bizarren Leichenfund beginnt: Eine junge Frau aus China wurde ermordet und danach völlig entbeint in einer Kiste entsorgt.

Sat.1, 20.15 Uhr, Komödie



Jela Becker erfährt vom Tod persönlich, dass sie bald sterben soll. Doch die 31-jährige kann gar nicht daran denken, abzuleben, denn was wird dann aus ihrer Familie? Sie trickst den Tod aus und entwischt ihm, als der gerade nicht aufpasst.

ProSieben, 20.15 Uhr, Zeichentrickserie



Simprovisation - Homer muss im Atomkraftwerk eine größere Ansprache halten. Zu seiner eigenen Verblüffung bleibt ihm vor Nervosität beinah die Stimme weg. Seine monotone und zerfahrene Rede lässt die Kollegen ratlos zurück. Homer könnte im Erdboden versinken. Marge will Homer helfen: Damit er seine Aufregung zu kontrollieren lernt nimmt sich ihn mit zu einer Improvisationstheater-Gruppe. Hier entdeckt Homer sein schlummerndes Talent für die Bühne. Sollte er seinen Job an den Nagel hängen und Comedian werden?

kabel eins, 20.15 Uhr, Reportage



Messie trifft Putz-Neurotiker - In dieser Folge trifft die putzwütige Doris auf den Messie Norbert. In dessen kleiner und extrem dreckiger Wohnung stapeln sich alte Computer, seine Fotoausrüstung, Erinnerungsstücke. Norbert kann nichts wegschmeißen, vielleicht kann er Dinge ja noch einmal gebrauchen. Die 53-Jährige Doris hingegen lebt in einer 360 Quadratmeter-Villa. Täglich putzt und schrubbt sie die neun Zimmer ihres Hauses.

VOX, 20.15 Uhr, Talkshow



Nathalie Volk & Frank Otto - Was geschieht, wenn das Versprechen "Mit dir möchte ich alt werden" innerhalb kürzester Zeit Wirklichkeit wird und sich ein verliebtes Paar plötzlich um Jahrzehnte gealtert im Studio gegenübersitzt?

3Sat, 20.15 Uhr, Komödie < br>

In der Ehe von Christine und Konrad sichert sie als Chirurgin das Einkommen, während er sich um die Kinder kümmert. Als Konrad wieder als Regisseur zu arbeiten beginnt, stehen die Eltern vor großen Herausforderungen: Christine ist mit dem zusätzlichen Familieneinsatz überfordert, und Konrad fällt der Wechsel in den Job schwerer als gedacht. Das Au-pair-Mädchen Isabel soll die beiden entlasten.

Arte, 20.15 Uhr, Doku



Das Geschäft mit der Entwicklungshilfe - Die Vereinten Nationen haben sich ehrgeizige Ziele gesetzt: Bis zum Jahr 2030 sollen Armut und Hunger weltweit beendet werden. Um das zu erreichen, setzt die staatliche Entwicklungshilfe zunehmend auf die Privatwirtschaft. Die öffentlichen Gelder seien knapp, zusätzliche Investitionen aus der Wirtschaft nötig, um sogenannte Hebeleffekte zu erzielen. Der Einsatz unternehmerischen Know-hows kreiere eine Win-win-Situation für alle Beteiligten, so die Befürworter des Trends aus Politik und Wirtschaft. Kritiker halten dagegen, dass das Einbeziehen von Konzernen in die Entwicklungshilfe eine Außenwirtschaftsförderung sei und nicht den Hungernden zugutekomme. Die Dokumentation analysiert die politischen Hintergründe öffentlich-privater Partnerschaften in der Entwicklungshilfe. Sie beleuchtet sieben unterschiedliche Modelle der Zusammenarbeit im Ernährungs- und Landwirtschaftssektor in Kenia, Sambia und Tansania: vom Versuch deutscher Unternehmen, die Produktivität kenianischer Kartoffelbauern zu steigern, bis hin zum Investmentfonds, der Entwicklungsgelder nutzt, um mit gigantischen Soja- und Maisplantagen Rendite für Anleger in Deutschland zu erzielen. Der aufwendig recherchierte Film zeigt den Missbrauch staatlicher Entwicklungsgelder durch die Industrie auf und macht den Grundkonflikt zwischen industrieller und kleinbäuerlicher Landwirtschaft deutlich. Ist die Zusammenarbeit von privat und Staat in der Entwicklungszusammenarbeit möglich, so dass die lokale Bevölkerung auch wirklich von ihr profitiert?

ServusTV, 20.15 Uhr, Komödie



Mehr oder weniger aus Langeweile beginnt der 35-jährige Jesse eine Beziehung mit der 19-jährigen Schauspiel-Studentin Zibby. Mit der Zeit fühlt sich Jesse überfordert - die lebenslustige Partnerin bringt seine Alltagsgewohnheiten zu sehr durcheinander. Er überlegt, ob nicht seine ehemalige Professorin Judith die bessere Wahl wäre. Jesse muss sich entscheiden, was aus seinem Leben werden soll.

Das Erste, 22.45 Uhr, Reportage



Frauen und die Macht - Manuela Schwesig, Julia Klöckner und Sahra Wagenknecht - Stehen die traditionellen Rollenvorstellungen in Deutschland einer vollständigen Gleichberechtigung der Frauen, besonders in der Politik, weiterhin im Weg? In dieser Sendung werden Manuela Schwesig (SPD), Julia Klöckner (CDU) und Sahra Wagenknecht (Die Linke) mit der Kamera begleitet. Offen sprechen die Spitzenpolitikerinnen über ihre Ziele, männliche Spielregeln und Sexismus in der Politik.