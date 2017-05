NDR/BBC/Mark MacEwen Wildes Neuseeland

Das Erste, 20.15 Uhr, Doku



Inseln am Ende der Welt - Auf den ersten Blick erinnert die Natur Neuseelands mit ihren Bergen, Gletschern und weiten Ebenen an Nordamerika und Europa. Doch ein zweiter Blick offenbart, dass das Inselreich durch seine isolierte Lage zwischen drei Ozeanen eine ganz eigenständige Tierwelt hervorbrachte: Pinguine brüten im Wald, Urzeitechsen machen im Unterholz Jagd den eigenen Nachwuchs, Vögel können nicht fliegen.

ZDF/Hannes Hubach Der Gutachter - Ein Mord zu viel

ZDF, 20.15 Uhr, Krimi



Forensische Psychiater entscheiden über das Schicksal von Straftätern, aber auch über die Sicherheit ihrer Mitbürger. Sie tragen viel Verantwortung und fürchten vor allem eines: den Irrtum. Dr. Robert Siedler macht einen guten Job. Er ist einfühlsam und distanziert zugleich, hat viel Erfahrung und beweist Rückgrat. Vor Tätern, Opfern, Kollegen und Vorgesetzten knickt er nicht einfach ein, er verteidigt eigene Überzeugungen gegen alle Widerstände. Aktuell beschäftigt ihn der Fall Friedhelm Knecht, ein psychisch angeschlagener Ex-Alkoholiker, der lange Zeit in Verwahrung genommen wurde. Roberts Gutachten führt zur Freilassung. Doch kurz darauf geschieht ein Mord, der auf Knecht hindeutet. Der Verdächtige ist flüchtig, der Fall geht durch die Presse, der Ehemann der Toten sieht rot. Plötzlich ist Robert der Sündenbock, wird für den Mord verantwortlich gemacht. Eine Hetzkampagne beginnt. Mit waghalsigen Alleingängen versucht er, den vermeintlichen Täter zu entlasten. Hat sich Robert tatsächlich zum ersten Mal geirrt? Im tiefsten Inneren hat er diesen Moment gefürchtet - oder hielt er sich für unfehlbar? War Knecht doch unschuldig und Roberts Diagnose gerechtfertigt?

RTL / Stefan Gregorowius

2016 Warner Brothers Lethal Weapon

Sat.1, 20.15 Uhr, Actionserie



Beichtgeheimnis - Die Detectives Riggs und Murtaugh bekommen es diesmal mit zwei Mordfällen zu tun, die entgegen aller Wahrscheinlichkeit doch eine Verbindung haben. Bis sich diese Zusammenhänge im Lauf der Ermittlungen herauskristallisieren, vergeht allerdings ein bisschen Zeit. Der in einem Hotelzimmer an einer Überdosis Heroin verstorbene Börsenmakler und die tote Altenpflegerin sind nämlich in dieselbe Kirche und bei demselben Priester zur Beichte gegangen...

Warner Bros. Television The Big Bang Theory

ProSieben, 20.15 Uhr, Sitcom



Eisenbahnromantik - Am Tag der Verliebten hat Amy etwas ganz Besonderes für ihren Freund Sheldon geplant: Ein Dinner in einem aufwendig wieder hergestellten Eisenbahnwagon. Doch der Abend verläuft nicht wie erhofft, weil sich Sheldon mal wieder mit jemandem anlegen muss. Penny und Leonard passen derweil auf Rajs Hund auf - oder besser gesagt, versuchen es.

Cowboys und Aliens

kabel eins, 20.15 Uhr, Action



Fulminantes Showdown mit James Bond und Indiana Jones: 1873 kommt ein namenloser Fremder nach Absolution in Arizona. Doch genauso wenig, wie der Mann über seine eigene Identität weiß, weiß er, wie er an das Metallband an seinem Arm kam. Der Ärger mit dem Sheriff und dem Rinderbaron Colonel Dolarhyde lässt nicht lange auf sich warten, als dieser in ihm den gesuchten Outlaw Jake Lonergan erkennt. Doch plötzlich fallen brutale Aliens über den Ort her ... Mitten im Wilden Westen kommt ein namenloser Fremder 1873 in das staubige Städtchen Absolution in Arizona. An seinem Handgelenk befindet sich ein seltsames Metallarmband. Der verletzte Mann hat weder eine Erinnerung an die eigene Identität, noch weiß er, wie er an das Armband kam. Es dauert nicht lange, bis der Einzelgänger Ärger mit dem Sheriff und dem örtlichen Rinderbaron Colonel Woodrow Dollarhyde bekommt, als man in ihm den gesuchten Outlaw Jake Lonergan erkennt. Gerade als Jake ins Gefängnis überführt werden soll, fallen brutale Aliens über den Ort her. Mit ihren Raumgleitern fangen sie viele Einheimische ein wie Großwildjäger und legen nebenbei alles in Schutt und Asche. Jake stellt zu seinem Erstaunen fest, dass sein Armband eine gewaltige Waffe ist, mit der man die Außerirdischen vom Himmel holen kann ...

RTL2 Wirt sucht Liebe

RTL2, 20.15 Uhr, Realitysoap



Biker-Wirt Alfred (58) hat mit seinen drei Kandidatinnen ganz schön zu kämpfen: Die aufgebrachte Diva Dona (58) und die hübsche Russin Larissa (47) sind sich sicher, dass Bikerbraut Gaby (51) sich in der letzten Nacht einen Vorteil beim voll tätowierten Kneipenbesitzer erschleichen konnte. Derweil kann der kölsche Italiener Angelo (35) den Tag mit der hübschen Alina (21) ruhig angehen.

Geliebtes Leben

Arte, 20.15 Uhr, Drama



Chanda (Khomotso Manyaka) wächst in Elandsdoorn auf, einem ländlichen Township in der südafrikanischen Provinz. Als Klassenbeste hat die intelligente Zwölfjährige eigentlich gute Chancen, den bescheidenen Verhältnissen zu entkommen. Mit dem Tod ihrer einjährigen Halbschwester ändert sich jedoch alles. Um den Grund ihres Sterbens ranken sich seltsame Gerüchte. Ihr Stiefvater Jonah (Aubrey Poolo), Alkoholiker und Ehebrecher, macht die "vergiftete Milch" seiner Frau verantwortlich. Schon bald lässt er die Familie im Stich. Nun erkrankt auch Chandas Mutter Lillian (Lerato Mvelase) schwer. Nachbarn und Bekannte, sonst immer hilfreich und zuvorkommend, meiden plötzlich den Kontakt. Eine Heilerin wird hinzugezogen. Sie schickt Lillian zurück in ihr Heimatdorf, wo sie den Grund für ihre Krankheit finden soll. Als längere Zeit keine Nachricht mehr von ihr eintrifft, bricht Chanta auf, um ihre Mutter zu suchen. Sie ist fest entschlossen, gegen die ungeschriebenen Gesetze aufzubegehren und ein tief verwurzeltes Tabu zu brechen. Das mitreißende Jugenddrama nach Allan Strattons preisgekröntem Roman schildert den Umgang mit einer Krankheit, über die in Südafrika vielerorts nicht gesprochen werden darf: Wer HIV-infiziert ist, gilt als unrein und wird verstoßen. Mit beeindruckenden Bildern versetzt "Geliebtes Leben" den Zuschauer in den Mikrokosmos eines ländlichen Townships. Laiendarstellerin Khomotso Manyaka spielt die Zwölfjährige Heldin mit einer Mischung aus Sturheit und verletzlicher Anmut und lässt sie über die Opferrolle hinauswachsen. Der in Kapstadt aufgewachsene Regisseur Oliver Schmitz versteht seinen berührenden, aber nie sentimentalen Film nicht als reines AIDS-Drama. Mit seinem unvoreingenommenen Blick auf die afrikanische Wirklichkeit will er aufzeigen, wie der Teufelskreis aus Scham, Ignoranz und Aberglaube durchbrochen werden kann.

WDR/Klaus Görgen Hart aber fair

Das Erste, 21.00 Uhr. Polittalk



Vorentscheidung im Westen: Was liefern die Parteien bei Integration, Sicherheit, Gerechtigkeit? - Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, das wichtige Signal für die Wahlen im Bund. Was erwarten die Bürger bei den Topthemen Integration, Sicherheit und sozialer Gerechtigkeit? Und was können die Parteien liefern? Die Gäste: Hermann Gröhe (CDU; Bundesminister für Gesundheit, Spitzenkandidat NRW für die Bundestagswahl); Sahra Wagenknecht (DIE LINKE, Fraktionsvorsitzende); Karl Lauterbach (stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender, Bundestagsabgeordneter aus NRW); Johannes Vogel (Generalsekretär der FDP in NRW; Mitglied des FDP-Bundesvorstandes); Bärbel Höhn (B'90/Grüne, Bundestagsabgeordnete; ehemalige NRW-Umweltministerin (1995 - 2005)); Martin Renner (AfD, Sprecher der Alternative für Deutschland NRW)