Das Erste, 20.15 Uhr, Magazin



Präsidentschaftswahl in Frankreich - Marine Le Pen oder Emmanuel Macron? Am 7. Mai 2017 entscheidet sich, wer der nächste Präsident Frankreichs wird - oder die nächste Präsidentin. Der "Brennpunkt" analysiert das vorläufige Ergebnis der Stichwahl, das um 20:00 Uhr vorliegt. Moderatorin Ellen Ehni wird in Gesprächen mit Korrespondenten und Reportern aktuelle Reaktionen und Einschätzungen aus Frankreich, Brüssel und Berlin einholen.

Das Erste, 20.25 Uhr, Krimi



Nachtdienst - Kriminalhauptkommissar Hanns von Meuffels zieht es in den wohlverdienten Feierabend. Da taucht die sehr verwirrte 80-jährige Elisabeth Strauß im Kommissariat auf und berichtet von einem Mord, den sie angeblich beobachtet hat. Hanns von Meuffels nimmt die Ermittlungen auf, die ihn in ein Münchner Altenheim mit überforderten Pflegern und vielen betreuungsintensiven Patienten führen. Die Suche nach der Wahrheit erweist sich für Meuffels als sehr schwieriges Unterfangen. Es ist der Beginn einer Nacht, die er so schnell nicht mehr vergessen wird. Rainer Kaufmann hat erstmals einen Münchner "Polizeiruf" inszeniert. In "Nachtdienst" ermittelt Kriminalhauptkommissar Hanns von Meuffels in einem Pflegeheim und trifft dort auf den Bewohner Claus Grübner.

ZDF, 20.15 Uhr, Drama



Hochzeit im Paradies - Dritter Teil der Geschichte um zwei Schwestern aus Erfurt und den Urlaub ihres Lebens. Maja will Tamás heiraten, obwohl sie weiß, dass er als Fluchthelfer mit einem Bein im Gefängnis steht. Ihre Schwester Catrin weiß dagegen nicht, dass ausgerechnet ihr Freund Rudi alles daransetzt, Tamás das Handwerk zu legen. Unausgesprochen steht immer Majas Verrat zwischen den Schwestern. Da bringt eine dramatische Wendung die beiden wieder zusammen. Spätsommer "86. Die Hochzeitsvorbereitungen für Majas großen Tag laufen. Sie hat Tamás" Antrag angenommen und freut sich auf ihr neues Leben an der Seite des Hotel-Chefs. Catrin, in Erfurt derweil mit Rudi zusammengezogen, begibt sich mit ihren Eltern auf die Reise nach Ungarn zu den Feierlichkeiten. Mutter Kirsten, die Erik zur Hochzeit eingeladen hat, steht ihrer alten Jugendliebe befangen, aber neugierig, in der Hotellobby der "Balaton-Residenz" gegenüber. Tamás' aberwitziger Plan, ausgerechnet in der Hochzeitsnacht ein kleines Mädchen über die Grenze nach Österreich zu schleusen, bringt die gesamte Familie in Schwierigkeiten. Rudi, der seinen künftigen Schwiegervater erpresst hat, um Tamás auszuspitzeln, findet sich plötzlich auf der Seite des stolzen Ungarn. Und Karl und Kirsten müssen erleben, wie dieser Spätsommer 1986 alte Wunden doch noch aufreißt. Die traute Welt der Erfurter Familie gerät vor der idyllischen Kulisse des Plattensees mehr und mehr aus den Fugen, und die Schwestern stehen vor der schwersten Bewährungsprobe ihres Lebens. Letzter Teil "Honigfrauen".

Die Unfassbaren - Now You See Me

RTL, 20.15 Uhr, Thriller



Rasant inszenierter, großartig besetzter Krimi-Thriller. Das Magier-Quartett rund um Jesse Eisenberg ('The Social Network') landet einen Millionen-Coup nach dem anderen - bei sensationellen Shows, auf offener Bühne, vor den Augen begeisterter Zuschauermengen. Mark Ruffalo will ihnen mithilfe von Mélanie Laurent das Handwerk legen - doch die hohe Kunst der Illusion liegt in der Ablenkung: Je genauer man hinsieht, umso weniger sieht man, was tatsächlich abgeht!Die vier bislang mäßig erfolgreichen Illusionskünstler Atlas, Reeves, McKinney und Wilder folgen einer mysteriösen Einladung. Ein Jahr später verblüffen sie als "Four Horsemen" mit einer fulminanten Show in Las Vegas. Ein Freiwilliger aus dem Publikum wird nach Paris teleportiert, um eine Bank auszurauben. Krönender Abschluss der Vorstellung ist ein Geldscheinregen über die Zuschauerränge. FBI-Agent Dylan Rhodes will mit Interpol-Kollegin Alma Dray dem unfassbaren Team auf die Schliche kommen. Das Quartett plant nämlich bereits weitere noch sensationellere Raubzüge auf offener Bühne.

Sat.1, 20.15 Uhr, Talentshow



In dieser Show kommen die Kleinen ganz groß raus. Kinder stellen Moderationsurgestein Thomas Gottschalk, dem Studiopublikum und dem Zuschauern an den TV-Geräten ihre verschiedensten und ganz besonderen Talente vor. Ob mit sportlichen, musikalischen oder einfach unterhaltsamen Höchstleistungen - die Kids sorgen für Überraschungen am laufenden Band.

Pacific Rim

ProSieben, 20.15 Uhr, Science Fiction



Nicht aus den Tiefen des Alls, sondern aus den Tiefen des pazifischen Ozeans sind sie in naher Zukunft durch ein Dimensionsportal empor gestiegen, um das menschliche Geschlecht auszurotten: die monströsen Kaiju. Nachdem die Menschen durch die erste Angriffswelle böse überrascht und große Verluste hinnehmen mussten, als die Kaiju eine Schneise der Verwüstung durch die Metropolen pflügten, konnte die Menschheit im folgenden Gegenschlag mithilfe von riesenhaften Robotern den Kaiju einigermaßen erfolgreich den Kampf ansagen. Diese Roboter, genannt Jäger (im Original als jaegers bezeichnet), werden von zwei Piloten kontrolliert, deren Gedanken mithilfe einer neuronalen Brücke verknüpft sind. Doch selbst die Jäger scheinen der andauernden Offensive der Kaiju, die in immer kürzeren Abständen und immer größeren Formaten dem Riss entweichen, nicht länger standhalten zu können. Deshalb beschließt die Regierung, das Jäger-Programm unter Führung des Kaiju-Kriegsveteranen Stacker Pentecost (Idris Elba) einzustellen. Während jene ihre Verteidigung im Bau gewaltiger Mauern sieht, zieht Pentecost die verbliebenen Jaeger zurück, um in einer letzten Offensive den Spalt im Pacific Rim zu schließen. Die letzte Hoffnung der menschlichen Rasse liegt ausgerechnet in den Händen zweier unwahrscheinlicher Helden: Der ausgebrannte frühere Pilot Raleigh Becket (Charlie Hunnam) und die unerfahrene Mako Mori (Rinko Kikuchi) sollen den legendären Jäger Gypsy Danger in die alles entscheidende Schlacht führen...

Rubinrot

RTL2, 20.15 Uhr, Fantasy



Um die Familie der 16-jährigen Gwendolyn Sheperd spinnen sich Geheimnisse. In der Familie wird ein Zeitreise-Gen vererbt, doch keiner weiß, wer es in sich trägt. Gwens Cousine Charlotte scheint die Ausgewählte zu sein. Doch dann stellt sich heraus, dass Gwen diejenige ist, die das Gen besitzt. Um eine geheimnisvolle Mission zu erfüllen, muss sie mit Gideon de Villiers, dem Freund von Charlotte, in die Vergangenheit reisen. Wird ihr das helfen, die Familiengeschichte endlich besser zu verstehen?

VOX, 20.15 Uhr, Kochshow



Die neue Kocharena - Bei 'Grill den Henssler', moderiert von Ruth Moschner, messen sich Steffen Henssler und drei wagemutige Stars in einem hitzigen Wettkampf am Herd. Der Hamburger Koch-King gilt als nahezu unschlagbar, doch die prominenten Kontrahenten machen ordentlich Dampf und werden von hochkarätigen Koch-Coaches in der Sendung unterstützt. Ob schließlich Promi oder Profi ein Preisgeld für den guten Zweck absahnt, entscheidet nach jeder Runde die kritische Jury.

Nirgendwo in Afrika

Arte, 20.15 Uhr, Drama



Ab 1938 darf Walter Redlich seinen Beruf nicht mehr ausüben. Der jüdische Anwalt flieht nach Kenia, wohin seine ebenfalls jüdische Frau Jettel ihm nur widerstrebend folgt. Jettel fühlt sich in erster Linie als deutsche Staatsangehörige und dann erst ihrer Religion zugehörig. Dass man sie in ihrer Heimat verfolgen wird, kann sie sich nicht vorstellen, die Reise nach Afrika ist in ihren Augen ein Kurztrip. Statt des erbetenen Eisschranks packt sie lieber ihr Porzellanservice und ein neues Abendkleid ein. Mit dem bescheidenen Dasein im Busch, wo ihr Mann als Verwalter einer maroden Farm arbeitet, kann sie sich nicht anfreunden. Dagegen blüht ihre introvertierte Tochter Regina in der Fremde erst richtig auf. Sie verfällt dem Zauber Afrikas, lernt die Sprache und findet im einheimischen Koch Owuor einen Freund, der sie in die Geheimnisse seiner Kultur einführt. Mit Ausbruch des Krieges treffen schockierende Nachrichten aus Deutschland ein. Jettel, die sich von Walter immer mehr entfernt hat, wird bewusst, dass das Leben im Exil ein Geschenk ist. Allmählich findet das Paar wieder zueinander. Nach Kriegsende wird Walter ein Posten als Richter in Frankfurt angeboten. Zwölf bewegte Jahre sind inzwischen vergangen, in denen Jettel und Regina Kenia schätzen gelernt haben. Die beiden wissen nicht so recht, ob sie in das Land zurückkehren wollen, in dem die Mörder ihrer Eltern noch leben.

ZDFneo, 20.15 Uhr, Krimi



Laila - Kommissar Anders und sein Team werden zu einem abgebrannten Ferienhaus gerufen, das sich im Besitz der Pfarrersfamilie Lindvall befindet. Dort entdecken sie die Leicher der 19-jährigen Laila. Das Mädchen wurde mit fünf Jahren von Lindvalls aus Ruanda adoptiert. Die Obduktion bringt eindeutig zutage, dass es sich um Mord handelt. Und schnell gibt es gleich mehrere Tatverdächtige ...

Das Erste, 21.55 Uhr, Polittalk



In der Talkrunde geht es neben Politik auch um wirtschaftliche Zusammenhänge und gesellschaftliche Trends. Dazu werden Politiker und Experten sowie von den jeweiligen Themen betroffene Nicht-Prominente eingeladen, um emotional miteinander zu diskutieren.