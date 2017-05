ARD Degeto/Hardy Brackmann Allmen und das Geheimnis der Libellen

Das Erste, 20.15 Uhr, Krimi



Famose, stets mit viel Eleganz und Augenzwinkern in Szene gesetzte Gaunerkomödie nach einem Bestseller von Martin Suter: Eigentlich macht sich der Schweizer Lebemann Allmen (Heino Ferch) nur ungern persönlich die Hände schmutzig. Doch leider muss sein aufwändiger Lebensstil irgendwie finanziert werden. Gemeinsam mit seinem treuen Diener Carlos verdingt er sich deshalb als Detektiv. Der Erfolg ihrer Bemühungen ist durchaus zweischneidig. Der Züricher Dandy Johann Friedrich von Allmen liebt alles, was gut und teuer ist. Dumm nur, dass er sich den ganzen Luxus im Grunde gar nicht leisten kann. Notgedrungen beschließt Allmen deshalb, sich auf das Aufspüren verlorener Kunstgegenstände zu spezialisieren. Ein erster Auftrag ist schnell ergattert: Der Brite Montgomery vermisst einen gestohlenen rosa Diamanten. In einem malerisch gelegenen Nobelhotel an der Ostsee macht Allmen den russischen Hehler ausfindig. Doch der Teufel lauert bekanntlich im Detail.

© 2017 ZDF / Barbara Bauriedl Kommissarin Lucas

ZDF, 20.15 Uhr, Krimi



Familiengeheimnis - Andy Wolf, manischer Journalist und Autor zahlreicher Bestseller über Verschwörungstheorien, sucht Kommissarin Lucas zum wiederholten Male in ihrem Kommissariat auf. Er bietet ihr einen Deal an: Sie unterstützt ihn bei seiner neuesten Recherche und gewährt ihm Zugriff auf die Polizei-Datenbank, im Gegenzug liefert er ihr Hinweise, wie Neonazis Waffen aus unterirdischen Waffenlagern beziehen. Gemeinsam wären sie unschlagbar. Lucas wimmelt Andy ab - ein Spinner, harmlos. Stunden später brennt die Regensburger Dachgeschosswohnung von Andy Wolf lichterloh. Als ein Mann brennend aus der Wohnung auf die Terrasse des Restaurants "Camerota" stürzt, wird aus dem Brand ein Fall für Kommissarin Lucas - die von ihrem schlechten Gewissen angetrieben agiert, da sie Andy nicht ernst genommen hatte. Doch in der Rechtsmedizin stellt sich heraus, dass es sich bei dem Toten nicht um Andy handelt, sondern um dessen Co-Autor Florian Reichelt...

Die Jury: V.l.: H.P. Baxxter, Shirin David, Michelle und Dieter Bohlen. "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: http://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Deutschland sucht den Superstar

RTL, 20.15 Uhr, Show



Beim Finale der Talent-Show sind nur noch die beliebtesten Kandidaten dieser Staffel mit dabei. Jeder Nachwuchsstar wird mehrere Lieder singen, die in einer aufwendigen Show inszeniert werden. Die Juroren rund um den Jury-Chef Dieter Bohlen und das Fernseh- und Saalpublikum werden entscheiden, wer der neue Superstar werden soll, und einen Plattenvertrag, sowie 500.000 Euro gewinnen wird.

Die Tribute von Panem - Catching Fire

Sat.1, 20.15 Uhr, Abenteuerfilm



Zum ersten Mal gibt es zwei Überlebende der blutigen Hungerspiele. Neben Katniss kann sich auch ihr Freund Peeta als strahlender Sieger feiern lassen. Die Macht von Panems Diktator Präsident Snow beginnt immer mehr zu bröckeln und da er Katniss als Gesicht des Widerstandes nicht einfach beseitigen kann, sollen die nahenden 75. Hungerspiele etwas ganz Besonderes werden: Bei der Jubiläumsausgabe sollen ausschließlich bisherige Gewinner gegeneinander antreten. Katniss bleibt keine andere Wahl als sich erneut dem Kampf in der Todesarena zu stellen...

2004 Twentieth Century Fox Film Corporation I, Robot

ProSieben, 20.15 Uhr, Science Fiction



Fast jeder Haushalt verfügt im Jahr 2035 über einen Roboter, der gefährliche oder lästige Arbeiten übernimmt. Obwohl jeder fünfte Amerikaner einen solchen mechanischen Assistenten zu Hause hat, steht der leicht paranoide Polizist Del Spooner (Will Smith) vom Chicago Police Department der Robotertechnologie misstrauisch gegenüber. Er glaubt nicht daran, dass man Robotern vertrauen kann und versucht zu beweisen, dass es auch im Jahr 2035 Softwarefehler gibt. Als sich im Firmengebäude USR der Roboterentwickler Dr. Alfred Lanning anscheinend das Leben nimmt, glaubt Spooner nicht an einen Selbstmord: Er ist davon überzeugt, dass Lanning von einem Roboter ermordet wurde. Und als der Roboter "Sonny", eines der neuen NS5-Modelle, vor ihm flüchtet, ist der Verdächtige klar: Sonny hat offensichtlich seinen Erbauer ermordet. Spooner und die Psychologin Susan (Bridget Moynahan) gehen der Sache nach und machen eine erschreckende Entdeckung.

Hawaii Five-0

kabel eins, 20.15 Uhr, Krimiserie



Die Straßen von Honolulu - Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle verunglückt ein Fahrzeug bei hoher Geschwindigkeit. Neben dem Autowrack machen Chin und Kono eine gruselige Entdeckung: das abgetrennte Haupt einer Leiche.

Prison Break

RTL2, 20.15 Uhr, Actionserie



Bauchgefühl - T-Bag informiert Sara, dass ihr Mann in das Komplott verwickelt ist. Sara konfrontiert Jacob damit, er schafft es aber, sich herauszureden. Abu Ramal wird vom Volk betrauert, seine Mörder stehen auf der Todesliste. Michael und seine Leute müssen um jeden Preis aus dem Land gelangen, da sie von der ISIS gejagt werden. Im Bürgerkriegschaos gibt es nur wenige Fluchtmöglichkeiten. Sie müssen es bis zum Flughafen schaffen. Dort halten C-Note und Sheba eine alte Maschine samt Pilot bereit. Doch die ISIS-Truppen nähern sich schnell...

VOX / Erik Lee Hindenburg

VOX, 20.15 Uhr, Thriller



Aufgeregt strömen die Menschen im Mai 1937 zur Jungfernfahrt des deutschen Zeppelins "Hindenburg", um zuzusehen, wie die Passagiere an Bord gehen und abheben. Hinter den Kulissen spielen sich jedoch dramatische Szenen ab: Zeppelinkonstrukteur Merten Kröger warnt, dass eine Bombe an Bord ist. Als ihm niemand glaubt, schleicht er sich heimlich an Bord. Kann er die drohende Katastrophe verhindern?

ARD Degeto The Salvation – Spur der Vergeltung

Das Erste, 23:40 Uhr, Western



1871. Im amerikanischen Westen gelang dem dänischen Einwanderer Jon (Mads Mikkelsen) ein Neuanfang. Gemeinsam mit seinem Bruder Peter (Mikael Persbrandt) hat er jahrelang geschuftet, um Frau und Kind nachholen zu können. Endlich ist es soweit: Voller Vorfreude erwartet er Marie (Nanna Øland Fabricius) und den zehnjährigen Kresten (Toke Lars Bjarke) an der Bahnstation von Black Creek, um sie mit der Postkutsche auf die Farm zu bringen. Unterwegs beginnt eine Auseinandersetzung, denn zwei Mitfahrer haben es auf seine bildschöne Gattin abgesehen: Sie stoßen Jon aus dem fahrenden Wagen, erschießen den Jungen und vergewaltigen Marie zu Tode. Der Familienvater holt die Verbrecher ein und nimmt blutige Rache. Was er nicht ahnt: Einer der beiden war der Bruder des mächtigen Bandenchefs Delarue (Jeffrey Dean Morgan). Schon bald reitet der ehemalige Colonel mit seinen Männern nach Black Creek, um ein Ultimatum zu stellen: Wenn das Städtchen den Mörder seines Bruders nicht ausliefert, müssen Bewohner sterben. Auch das Schutzgeld erhöht sich bis zur Auslieferung. Sheriff Mallick (Douglas Henshall) und der Bürgermeister (Jonathan Pryce) sind bereit, den Gesuchten zu opfern. Jon und Peter, einst Soldaten im dänisch-preußischen Krieg, müssen nun etwas tun, was sie nicht mehr wollten: unbarmherzig um ihr Leben kämpfen.

Blitz

ProSieben, 22.25 Uhr, Thriller



Kommissar Tom Brant ist nicht leicht zu schocken. Doch sein neuer Fall ist eine harte Nuss. Denn obwohl er schon weiß, dass Barry Weiss beabsichtigt, eine Reihe von Polizisten zu töten, ist es dennoch schwer, den Mörder zu stoppen.