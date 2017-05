Sat.1 gelingt der Erfolg mit â€žLUKE! Die Schule und ichâ€œ, â€žLetâ€™s Danceâ€œ schwÃ¤chelt, ZDF-Krimis in FÃ¼hrung

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Freitag wissen müssen:

1. Prüfung bestanden: Sat.1 pirscht sich mit „LUKE! Die Schule und ich“ an „Let’s Dance“ ran

„Die lustigste Schulstunde Deutschlands“ hat Sat.1 für Luke Mockridges Primetime-Show-Einstand versprochen, bei dem der Comedian „VIPs gegen Kids“ antreten ließ – und 1,2 Mio. junge Zuschauer sind der Einladung mit ihrer Fernbedienung gefolgt. Damit schaffte die Premiere von „LUKE! Die Schule und ich – VIPs gegen Kids“, in der Johannes Oerding, Hella von Sinnen, Ingmar Stadelmann und Fabian Hambüchen ihr Schulwissen testeten, gute 12,6% Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Das ist ein schöner Erfolg für Sat.1, das den Comedian zunehmend als Sendergesicht aufzubauen versucht. Dass die Werte (noch) nicht ganz reichten, um „Let’s Dance“ in die Schranken zu verweisen, wird der Sender wohl verschmerzen können. Insgesamt sahen 2,03 Mio. zu. Und nachher schaffte „Knallerkerle“ in der jungen Zielgruppe noch gute 10,8% (980.000 Zuschauer).

2. ZDF-Krimis siegen, „heute show“ erfolgreicher als das Erste und RTL zur Primetime

Den Tagessieg im Gesamtpublikum ergatterte das ZDF mit „Der Kriminalist“, relativ dicht gefolgt von „Letzte Spur Berlin“. 5,01 Mio. hatten ab 20.15 Uhr das Zweite eingeschaltet, 4,78 Mio. blieben auch nach 21 Uhr dabei. Das sicherte den Mainzern 16,5% bzw. 15,8% Marktanteil im Gesamtpublikum. Die erfolgreichste Konkurrenz hieß „Let’s Dance“, das bei RTL 3,81 Mio. eingeschaltet hatten. Das waren allerdings weniger als zu später Stunde (wieder im ZDF) die „heute show“ sehen wollten. Oliver Welkes Wochenrückblick sicherte sich damit Platz 3 in den Tages-Charts – mit starken 4,26 Mio. und 16,6%. Zurück zur Primetime, wo der Film im Ersten Krimis und Tanzshow den Vortritt lassen musste: 3,57 Mio. sahen „Familie ist kein Wunschkonzert“, nach einer Idee der Preisträger des Degeto-Stoffentwicklungs-Preises „Impuls“ von 2014 (11,7%).

3. Tagessieg, aber mit 15%: Kleine Schwächephase für „Let’s Dance“ bei RTL

In der jungen Zielgruppe heißt der Sieger einmal mehr „Let’s Dance“, allerdings war der Abstand zu Sat.1 überschaubar. 1,39 Mio. entschieden sich für die Tanzshow bei RTL, das entsprach 15,0% Marktanteil – und blieb deutlich unter den Werten der Vorwochen, als es noch für fast 17% gereicht hatte. 930.000 junge Zuschauer sahen anschließend das „Exklusiv Spezial“ (14,2%).

Weitere Dinge, die Sie über die Quoten vom Freitag wissen müssen, erscheinen in Kürze.