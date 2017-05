Urteil im „Weihnachtswunder“-Prozess: Bunte muss Michael Schumacher 50.000 Euro zahlen

Von

Schumachers Anwälte haben das bestritten. Schumacher sei damals auch nicht in der Lage gewesen, mit therapeutischer Hilfe zu laufen. Das hatte May im Innenteil des Heftes berichtet und sich dabei auf einen Informanten berufen. An der Glaubwürdigkeit der Quelle hat das Gericht aber Zweifel, die auch die stellvertretende Chefredakteurin bei ihrer Vorladung nicht ausräumen konnte.

Die Vorsitzende Richterin Simone Käfer betonte, dass es bei der Beweiserhebung in erster Linie um die Existenz der Quelle, nicht um den Wahrheitsgehalt der Aussagen gegangen sei. Im Falle eines erfundenen Informanten (oder Informantin) wäre die Summe „deutlich“ höher ausgefallen.

Dennoch sei man zum Entschluss gekommen, dass die aufgestellte Tatsachenbehauptung „unwahr“ gewesen sei, so die Richterin in der Begründung während der mündlichen Urteilsverkündung.

Die Höhe der Geldentschädigung ist nur halb so hoch, wie sie von Schumacher-Anwalt Felix Damm gefordert worden war. Von der Kammer begründet wurde dies damit, dass die Existenz des Informanten, auf den sich May bezieht, unstrittig ist. Darüber hinaus habe May weitere Recherchen unternommen, beispielsweise anhand von Experten einordnen lassen, ob die Form der behaupteten Genesung zu diesem Zeitpunkt überhaupt möglich gewesen sein kann.

Dass die Informationen unwahr sind, habe die Kammer anhand dessen feststellen können, dass es unstrittig ist, dass Schumacher zum Zeitpunkt der Verhandlung definitiv nicht habe laufen können. Schon allein deshalb zweifle man daran, dass es zum Zeitpunkt der Veröffentlichung im Jahr 2015 anders gewesen sein soll.

Die Geldentschädigung begründet das Gericht mit der Schwere der Persönlichkeitsverletzung, hinzu komme die Darstellung der Nachricht. So sei Schumacher fast die einzige Meldung auf der Titelseite der Ausgabe, die kurz vor Weihnachten erschien, gewesen. Erschwerend komme außerdem hinzu, dass Bunte die falsche Behauptung auch in anderen Zeitungen beworben habe und Grundsätze der journalistischen Recherchen missachtet habe – so hatte May beispielsweise kein Statement der Familie oder des Managements eingefordert.

Das Urteil ist noch nichts rechtskräftig, Bunte kann vor dem Oberlandesgericht Hamburg in Berufung gehen.