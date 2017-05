trending: Prince Philip, Graf Yoster, Gigi Buffon und die Politik in NRW und Washington

#trending // Worldwide

Nun ist das Gesetz zum Abschaffen von „Obamacare“ doch durch den Kongress gegangen. Und auch wenn noch lang nicht klar ist, dass die neuen Regelungen so auch vom Senat abgenickt werden, ist die Empörung in den USA groß. Denn tatsächlich finden sich unter den Facebook-Posts und Tweets zum Thema, die die meisten Likes, Shares, Retweets, usw. erreicht haben, nur solche mit Fundamental-Kritik – und keine mit Zustimmung. Die Nummer 1 – sowohl auf Facebook, als auch auf Twitter – war der ehemalige Hillary-Clinton-Konkurrent Bernie Sanders. Mit starken Sätzen wie „The bill that Republicans passed today is an absolute disaster.“ und „Our job now is to rally millions of Americans against this disastrous bill to make sure that it does not pass the Senate“ kam er auf Facebook in den ersten fünf Stunden auf fast 130.000 Interaktionen, sein Tweet „It’s Thursday, Mr. President, and your party is trying to throw 24 million people off of health care today. Are you still concerned?“ sammelte über 61.000 Likes und Retweets ein.

Ebenfalls auf sehr viel Zustimmung stieß erneut die TV-News-Legende Dan Rather – mehr zu ihm in #trending vom 24. März. Sein kritischer Post erreichte 106.000 Interaktionen. Außerdem oben dabei: Senatorin Elizabeth Warren und Ex-Vize-Präsident Joe Biden.