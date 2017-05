Virale Retourkutsche: So kontert Edeka Lidl in der Obst- und Gemüseabteilung

Der Stachel saß offenkundig tief. Im Februar hatte sich Lidl über Edeka in einem Viral-Clip lustig gemacht, in dem eine vermeintliche Verkäuferin des Hamburger Vollsortimenters als Lidl-Kundin enttarnt wird. Es hat ein bisschen gedauert, doch nun kommt der Konter: Edeka nimmt seinerseits mit einem Viral-Clip Revanche. Die Hamburger haben Undercover ein paar Protagonisten in einen Lidl-Markt eingeschleust, die sich nonverbal über das Obst- und Gemüseangebot des Discounters mokieren.