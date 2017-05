Die große Show der Naturwunder

Das Erste, 20.15 Uhr, Wissensspielshow



Die Show ist in Costa Rica als Lebensretter für eine bedrohte Spezies unterwegs. Die Lederrückenschildkröte ist die größte lebende Schildkröte und direkt durch die Verschmutzung der Meere bedroht. Ranga Yogeshwar erlebt hautnah, welchen Gefahren die Tiere ausgesetzt sind. Auch der Turner Andreas Toba wagt sich ins Wasser - bei unfreundlichen Temperaturen nimmt er den Wettkampf mit einer Robbe auf.

Lotta & der Ernst des Lebens

ZDF, 20.15 Uhr, Komödie



Lotta hat eine Stelle als Ärztin in Berlin angenommen. Gegen den Willen ihrer Tochter zieht sie in die Großstadt und kümmert sich fortan um die kleinen und großen Sorgen der Städter. Endlich ist Lotta am Ziel ihrer Träume angelangt. Doch die Metropole scheint nicht auf sie gewartet zu haben, und so gelingt es Lotta nicht einmal mit ihrem frechen Charme, die Stadt zu erobern. Auch der Widerstand ihrer Tochter Lilo macht ihr zu schaffen. Doch ist es überhaupt noch angesagt, als Frau mit Anfang 30 frech zu sein und sich, wie sie es so häufig tut, ins Leben der anderen einzumischen? Lotta muss am neuen Ort einmal mehr ihr eigenes Leben hinterfragen. Mit dem Terminkalender einer Topmanagerin bleibt eben so manches auf der Strecke. Ihren Patienten Pawlowski kann sie zwar nicht vom Selbstmordversuch abhalten, aber sie schafft es im Anschluss, ihm die schönen Seiten des Lebens eindrucksvoll zu zeigen. Und ausgerechnet mit dem marokkanischstämmigen Junis, dessen Sohn Lottas Tochter Lilo in der Schule beklaut, gelingt es Lotta am Ende in Berlin, der Heimat der Heimatlosen, einen Ort für sich zu finden.

Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei

RTL, 20.15 Uhr, Actionserie



Der Königsmörder - Was steckt hinter dem Mordanschlag auf den Lokalpolitiker Martin Dorn? Der bei der anstehenden Wahl des neuen Oberbürgermeisters als erfolgreicher Kandidat gehandelt Dorn entgeht nur knapp einer Explosion, die durch einen Sprengsatz in seinem Auto verursacht wird. Das Cobra 11-Team Semir und Ben sucht nach dem Attentäter. Dabei steht natürlich die Frage nach dem Tatmotiv im Vordergrund und das könnte in der Vergangenheit des Opfers zu finden sein...

Criminal Minds: Beyond Borders

Sat.1, 20.15 Uhr, Krimiserie



Der verlorene Sohn - Verbirgt sich hinter dem gewaltsamen Ende einer amerikanischen Touristin in Mexiko ein Familiendrama? Auf den Namen des Mordopfers Jessica Wolf wurde erst vor kurzem eine Lebensversicherung mit hoher Auszahlungssumme abgeschlossen und Nutznießer dieser Versicherung ist der Eheman Daniel Wolf. Der kann das Geld sehr gut gebrauchen, denn sein Unternehmen steckt ebenso in der Krise, wie es seine Ehe tat. Der Witwer steht erst einmal im Mittelpunkt der Ermittlungen...

Germany's next Topmodel - by Heidi Klum

ProSIeben, 20.15 Uhr, Castingahow



Auf die High Heels, fertig, los! Eine Fashion-Show in Paris, ein Job in Mailand, ein Shooting in New York. Bereit für die große Welt der Fashion? Heidi Klum sucht Deutschlands neues Topmodel! Die Bewerberinnen müssen beweisen, was in ihnen steckt und unterschiedliche Aufgaben bewältigen: Wer bringt die nötige Disziplin und mentale Stärke mit? Wer hat als erste Hemmungen, wenn der Catwalk auf einmal an einem außergewöhnlichen Ort liegt?

Batman

kabel eins, 20.15 Uhr, Fatnasyaction



Gotham City, Moloch und Brutstätte unzähliger Verbrechen, braucht gesetzestreue Helfer. Und lediglich Batman, im normalen Leben der Millionär Bruce Wayne, kann dem bösen Treiben Einhalt gebieten - bis er es mit dem Joker zu tun bekommt: Ein Unfall machte aus dem Handlanger eines Mobsters einen wirklich üblen Schurken...

Die Kochprofis - Einsatz am Herd

RTL2, 20.15 Uhr, Realitysoap



Net Normal in Maikammer - Die 22-jährige Fabienne, ihr Vater Manfred und dessen Lebensgefährtin Karin müssen akzeptieren, dass ihre Weinbar "Net Normal" kurz vor dem Aus steht. Das stilvoll eingerichtete Lokal wurde zwar mit großem Aufwand umgebaut, doch die hier servierte Billigküche lockt kaum noch Gäste an. Die Kochprofis, diesmal unterstützt vom Fernsehkoch Stefan Wiertz, nehmen den Küchenchef Manfred ins Gebet und versuchen ihn davon zu überzeugen, dass er Gerichte mit Niveau anbieten muss.

Ride Along

VOX, 20.15 Uhr, Actionkomödie



Der schmächtige Schulwachmann Ben will endlich seine Freundin Angela heiraten. Doch zuerst muss er den Segen von Angelas Bruder James einholen, der genau das ist, was Ben selbst gerne wäre: ein knallharter Cop. Und als solcher hält der den kleingewachsenen Verlobten seiner Schwester für eine bloße Witzfigur. Bevor James sein Einverständnis erteilt, muss Ben sich bewähren. 24 Stunden gehen sie zusammen auf Patrouille. Kann Ben bei der Verbrecherjagd zeigen, was in ihm steckt?

Ein Schutzwall für Europa

3Sat, 20.15 Uhr, Doku



Europa wird in den nächsten zehn Jahren seine Grenzverteidigung weiter ausbauen. Hightech-Systeme sollen die Grenzen sichern. Es würde mindestens 2000 Milliarden Euro kosten, die 7721 Kilometer Landesgrenzen des Schengen-Raums einzuzäunen und zu sichern. Der Journalist Guillaume Pitron zeigt an Beispielen aus den USA und Spanien auf, dass es keine absolute Kontrolle von Landesgrenzen geben kann.

Unter Verdacht

Arte, 20.15 Uhr, Krimi



Verlorene Sicherheit (1/2) - Nach einem Selbstmordanschlag auf das Münchner Oktoberfest, der zahlreiche Menschenleben gefordert hat, taucht ein Video auf, das einen weiteren Täter zu zeigen scheint. Durch die Aufnahmen gerät ein türkischstämmiger Polizist in Verdacht. Cem Oktay war jahrelang das Mündel von Dr. Eva Maria Prohacek. Das macht die Ermittlungen für sie besonders schwierig; Eva gerät in einen Gewissenskonflikt.