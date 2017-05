Nach Bericht im DJV-Magazin Journalist: Burda weist Spekulation um neuerliche Focus-Sparwelle zurück

Via Pressemitteilung vermeldete das DJV-Magazin Journalist am gestrigen Mittwoch, dass beim Focus ein „weiterer Personalabbau“ anstehe. So wolle sich der Verlag neben der Schließung seiner Standorte München und Düsseldorf auch von rund 20 Redakteuren in Berlin trennen. Die Burda News Group stellt nun klar: Die Nachricht sei nicht neu, sondern bereits vier Wochen alt und hinlänglich kommuniziert.