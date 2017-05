175 Millionen Status-Nutzer: Auch WhatsApp überholt Snapchat beim Stories-Feature

Von

Das Timing hätte unglücklicher kaum sein können: Pünktlich zu Facebooks Quartalszahlen gestern quittierte der 2014 zugekaufte Messenger WhatsApp den Dienst. Für ein paar Stunden ging gestern Nacht nichts mehr.

Dabei hatte Facebook-Chef Mark Zuckerberg in der Analystenkonferenz zum neusten Zahlenwerk des Social Networks gerade neue Erfolgsmeldungen seiner 2014 für 22 Milliarden Dollar zugekauften Messenger-Tochter verkündet. Bereits 175 Millionen der insgesamt 1,2 Milliarden WhatsApp-Nutzer verwenden das Ende Februar ausgerollte Feature „Status“ inzwischen täglich.

WhatsApp Status: Von null auf 175 Millionen Nutzer in zehn Wochen

Ende Februar hatte die Facebook-Tochter in einem Blogbeitrag mitgeteilt, dass Nutzer in der neuen Version von Status nun auch Bilder und Videos mit Editier- und Filterfunktion mit Freunden und Kontakten in WhatsApp teilen können. Freunde können darauf wiederum mit privaten Nachrichten antworten. Nach 24 Stunden verschwindet das Update automatisch.

Facebook-Chef Mark Zuckerberg hatte es sich nicht nehmen lassen, seinem Erzrivalen, Snap-CEO Evan Spiegel, unmittelbar vor dem bevorstehenden Börsengang den nächsten Wirkungstreffer zuzufügen. Zuvor hatten Instagram und auch Facebook Snapchats Stories-Feature praktisch 1:1 übernommen.

Instagram und WhatsApp verfügen beide über mehr Stories-Nutzer als Snapchat

Instagram hatte Mitte April verkündet, bereits über 200 Millionen täglich aktive Stories-Nutzer zu verfügen, nun holt WhatsApp auf. Bemerkenswert: Beide Facebook-Töchter bringen es damit nach wenigen Monaten aufg mehr täglich aktive Stories-Nutzer als der Pionier des Features – Snapchat.

Entsprechend konnte sich Mark Zuckerberg in der gestrigen Telefonkonferenz eine weitere Spitze gegen den Intimfeind nicht verkneifen: „Wir waren ein bisschen spät damit dran, die Kamera zum Zentrum des Teilens (von Inhalten) zu machen, aber ich glaube, jetzt liegen wir vorne“, erklärte der Facebook-Chef in Anspielung auf die massive Stories-Initiative in den vergangenen Monaten.

Snapchat verkündet Start des Ad Managers für kleinere Werbekunden

Der Anbieter der Messenger-App mit dem Geisterlogo ließ sich von WhatsApp Stories-Boom jedoch zumindest nicht an der Wall Street beeindrucken. Die Snap-Aktie, die so turbulent an der Börse gestartet war, legte im heutigen Handelsverlauf sogar knapp 4 Prozent zu.