Toter Winkel

Das Erste, 20:15 Uhr, Thrillerdrama



Die Polizei kommt mitten in der Nacht. Familie Krasniqi hat nach 17 Jahren Aufenthalt eine halbe Stunde Zeit, ihr Leben zusammenzupacken, dann wird abgeschoben. Die 15-jährige Tochter flieht, ihr Verfolger läuft vor einen Lkw. Von dessen Unfalltod liest Friseur Karl (Herbert Knaup) in der Zeitung. Ein Selbstmord? Von einer Abschiebung steht dort nichts. War der Tote nicht ein Schulfreund von Sohn Thomas (Hanno Koffler, siehe S. 18)? Je mehr Thomas die Verbindung zum Toten kleinredet, desto mehr Fragen stellt sich Karl. Allmählich schwant ihm, wozu seine bürgerlich-konservative Erziehung im Kopf des Sohns herangewuchert ist…

Der Kommissar und das Meer: Fürchte dich nicht

ZDF, 20:15 Uhr, Krimi



„Guten Morgen, es geht mir gut. Danke.“ Täglich tritt die 20-jährige Fanny Lönnquist (Ester Sjögren) zum Appell an: Ihr Entführer mustert sie dann wortlos für eine kleine Ewigkeit – und verlässt wieder den Kellerverschlag. Die Entführte ist nicht irgendwer: Ihre Mutter heißt Maud Lönnquist (Stina Ekblad) und ist Vorsitzende der rechts-populistischen Partei. Die eiskalte Karrierefrau vermutet politische Konkurrenten als Drahtzieher des Kidnappings.Kommissar Robert Anders (Sittler), der sich gerade auf Nachwuchs freut, stößt aber auf Verbindungen zu einem alten Fall…

Die 25 abgefahrensten Wege, das Leben neu zu leben

RTL, 20:15 Uhr, Rankingshow



Ein Millionär baut Schulen in Entwicklungsländern, ein Vogel gibt einer gelähmten Frau den Lebensmut zurück, ein Mann lebt in seiner Freizeit als Hund: wieder mal mehr als skurril, was Sonja Zietlow da zusammenrührt.

Das große Backen – Promispezial

Sat.1, 20:15 Uhr, Backshow



Vier Promibäcker sind noch im Rennen und stehen im Finale vor drei schwierigen Aufgaben. Es gilt, einen Kuchenklassiker wie die Schwarzwälder Kirschtorte in neuer Optik zu präsentieren, drei Donuts mit verschiedenen Glasuren herzustellen und eine 25 Zentimeter hohe Mottotorte zu backen.

Grey’s Anatomy – Die jungen Ärzte

PRO7, 20:15 Uhr, Arztserie



In der zweiten neuen Folge bekommt Maggie (Kelly McCreary) überraschenden Besuch von ihrer Adoptivmutter (LaTanya Richardson)…

Klick

kabel eins, 20:15 Uhr, Fantasykomödie



Der schlecht gelaunte Michael (Adam Sandler) will eine Fernbedienung kaufen. Was ihm Tüftler Morty (Christopher Walken) in die Hand drückt, entpuppt sich als wahres Wunderwerk: Mit dem Teil kann Michael bei Bedarf seine Frau (Kate Beckinsale) auf stumm schalten, Lästiges überspringen und Angenehmes wiederholen…

Teenie-Mütter – Wenn Kinder Kinder kriegen

RTL II, 20:15 Uhr, Dokusoap



Ashley (18) und Justin (20) zogen kurz nach der Geburt ihrer Tochter Vivien in ihre erste eigene Wohnung. Heute ist Vivien 10 Monate alt und hält ihre Eltern ganz schön auf Trab. Als Justin seine Arbeit verliert, will Ashley ihre berufliche Zukunft in Angriff nehmen. Die 18-Jährige träumt davon, Rettungssanitäterin zu werden. Ein Infogespräch bei den Johannitern bestärkt sie in ihrem Berufswunsch. Der Haken: Die Ausbildung wird nicht bezahlt. Und Ashley braucht einen Führerschein. Wird das Jobcenter den Plänen von Ashley zustimmen und ihr einen Bildungsgutschein bewilligen?

Rizzoli & Isles

VOX, 20:15 Uhr, Krimiserie



Der aktuelle Fall – ein nackter Bestatter wird im Sarg einer alten Dame gefunden – steht dieses Mal im Hintergrund. Denn über allem schwebt der drohende Abschied von Jane (Angie Harmon). Der bevorstehende Wechsel zum FBI löst nicht nur bei ihrer Mutter Angela (Lorraine Bracco) große Bestürzung aus.

Hilfe aus der Luft am Everest

3sat, 20:15 Uhr, Doku



Nepal ist berühmt für seine Achttausender – und eines der ärmsten Länder der Welt. Gerade mal sechs Hubschrauber besitzt die Regierung. Um die Luftrettung der Bergtouristen kümmern sich private Anbieter. Das hatte zur Folge, dass nach dem verheerenden Erdbeben 2015 ein Großteil der Not leidenden Bevölkerung in den Trümmern vergeblich auf Hilfe wartete, während über ihren Köpfen Heli-Taxis zahlungskräftiger Ausländer ratterten. 2016 flogen zwei Schweizer Rettungsspezialisten nach Nepal, um dort eine Luftrettungsstation aufzubauen. Trainiert haben sie ihre nepalischen Kollegen rund ums Matterhorn (4478 m). Im Anschluss wiederholt 3sat: „Die Bergretter – Unterwegs mit der Air-Glacier“.

Victoria

arte, 20:15 Uhr, Drama



Berlin um vier Uhr morgens: Die junge Spanierin Victoria (Laia Costa) verlässt gerade den Club, in dem sie abgetanzt hat – vier Typen wollen rein, scheitern aber am Türsteher. Sonne (Frederick Lau), Boxer (Franz Rogowski), Blinker (Burak Yigit) und das Geburtstagskind Fuß (Max Mauff) bequatschen Victoria, mit ihnen um die Häuser zu ziehen. Die Jungs knacken Autos, klauen Bier in einem Kiosk, kiffen und machen Party auf einem Hausdach. Schließlich bringt Sonne die junge Frau zu dem Café, in dem sie arbeitet. Die ausgelassene Nacht endet mit dem Versprechen, sich wiederzusehen. Schon nach wenigen Minuten kehrt Sonne zurück und bittet Victoria um einen Gefallen: Die Jungs müssen noch „etwas erledigen“ und brauchen einen Fahrer. Ehe die junge Frau sichs versieht, steckt sie mitten in ernsten Schwierigkeiten…

Einsatz in Hamburg: Stunde der Wahrheit

ZDFneo, 20:15 Uhr, Krimi



Kaum aus der Psychiatrie entlassen, wird Sexual-mörder Raoul Stein umgebracht. Sofort fällt der Verdacht auf Georg Kramer (August Zirner). Er ist der Vater von Steins Opfer. Doch Kommissarin Jenny Berlin (Aglaia Szyszkowitz) hat Zweifel…

Ransom

VOX, 21:15 Uhr, Krimiserie



Die Tochter von Senator Vang (Tzi Ma, „Rush Hour“) wird bedroht. Der Politiker erhielt ein Video, in dem jemand eine Waffe auf Michelle (Jacky Lai) richtet. Zwar ist die Kleine wohlauf, dennoch schaltet der Senator Eric Beaumont und sein Team ein. Die finden schnell heraus, welch dunkle Geheimnisse Vang verbirgt.

Plusminus

Das Erste, 21:45 Uhr, Wirtschaftsmagazin



Biofleisch darf für viele Kunden ruhig etwas teurer sein. Schließlich haben es die Tiere auf den Biohöfen ja auch besser als ihre Artgenossen in den Vieh-Fabriken. Aber stimmt das wirklich? Plusminus hat nachgeforscht. Vielen Bio-Tieren geht es kaum besser als ihren konventionellen Leidensgenossen. Und die Gesetze lassen das zu. Was kann man als Verbraucher tun, um nicht auf Trittbrettfahrer der Bio-Bewegung hereinzufallen?

sternTV

RTL, 22:15 Uhr, Boulevardmagazin



Moderation: Steffen Hallaschka