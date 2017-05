trending: das TV-Duell in NRW, der weinende Jimmy Kimmel und Mädchen auf Steckenpferden

#trending // Social Web Schaut man auf die erfolgreichsten Posts von Medienmarken auf Facebook, so sind dort oft Videos zu finden. Erfolgreichstes Video eines deutschen News-Mediums war am Dienstag eins über den Sport „Hobbyhorse“, bei dem Mädchen mit einem Steckenpferd Spring- und Dressurreiten simulieren. Das Duo Welt und N24 hat ein kleines Video produziert, das in wenigen Stunden durch die Decke ging. Am späten Nachmittag gepostet, erreichte das Filmchen auf beiden Facebook-Seiten bis Mitternacht zusammen rund 2 Millionen Views und fast 40.000 Likes, Reactions, Shares und Kommentare. In den vergangenen Wochen berichteten schon andere Medien – u.a. auch das Wall Street Journal – ebenfalls mit Erfolg in den sozialen Netzwerken. Sie werden also mit hoher Wahrscheinlichkeit in den nächsten Tagen noch mehr vom Sport „Hobbyhorse“ lesen und sehen. "Hobby Horse" begeistert Mädchen in Finnland Bei dieser Sportart könnt ihr auch ohne Pferde reiten. Posted by N24 on Dienstag, 2. Mai 2017