Schade, dass Sie aufhören, Thomas Fischer! Der Bundesrichter schreibt seine letzte Kolumne bei Zeit Online

Von

28 Monate, 430.000 Wörter, über drei Millionen Zeichen und rund 75.000 Kommentare – das ist die auch zahlenmäßig beeindruckende Kolumnen-Bilanz von Thomas Fischer bei Zeit Online. Bei den Kommentaren hat er seine eigenen Antworten schon abgezogen, Fischer mag es eben genau. Er ist ganz offensichtlich ein Mann mit mehreren Talenten. Zunächst einmal ein brillanter Jurist, was ihm von Menschen attestiert wird, die sich mit der Materie auskennen. Und dann auch noch ein exzellenter Schreiber, wenn auch mit einer gewissen Neigung zur Ausschweifigkeit. Außerdem war Fischer nie um eine Meinung verlegen. Er suchte die Konfrontation nicht immer und um jeden Preis, ging ihr aber auch keinesfalls aus dem Wege.

Die Standard-Vorwürfe gegen Fischer und seine Kolumne waren, dass er von Eitelkeit und Geltungsdrang getrieben sei und außerdem ein Problem mit Frauen habe. Letzterer Vorwurf entzündete sich u.a. an seinen wortreichen Einlassungen zur jüngsten Reform des Sexualstrafrechts, die durch den Fall Gina Lisa Lohfink eine sehr hohe Aufmerksamkeit erlangte. Dabei zählten Fischers Beiträge zum Thema zum Besten, was dazu zu lesen war. Eben weil sie von Sachkenntnis durchdrungen waren und deutlich Position bezogen. Dass er mit der eigenen Zunft auch nicht immer zimperlich umsprang, soll ihm beim BGH und anderswo auch nicht nur Freunde gemacht haben.

In seiner Abschieds-Kolumne schreibt er nun:

Wer halbwegs klare Meinungen vertritt und dies auch noch zu begründen versucht, erlangt Zustimmungen und Verneinungen. Das ist Sinn der Sache. Was in den Bereich des persönlich Herabsetzenden und des offenkundig Blöden hineinreicht, tut gleichwohl gelegentlich weh, selbst wenn es auch erheitern mag.

Nicht nur einmal hat Fischer unsägliche Beleidigungen und Pöbeleien dokumentiert, die ihn nach Kolumnen oder öffentlichen Auftritten erreichten. Er bekam freilich auch viel Lob und Zustimmung. Auf Seiten der Medien wurde – es liegt wohl in der Natur des Metiers – eher gemeckert, was Fischer am Ende natürlich nicht unkommentiert lässt:

Die Presse ist frei, sagt das Grundgesetz, und ein(e) jede(r) darf deshalb alle anderen jeden Tag bezichtigen zu lügen. Bilder, Assoziationen und Träume der vom Ethos getragenen Journalisten-Person werden durch Breaking News der Beliebigkeit transportiert und zu Tode gequält. Eine gelegentlich geisterhafte Armee der Projektionen hat sich an dieser kleinen Kolumnen-Serie in 28 Monaten abgearbeitet, verwoben in Ritualen, Entrüstungen und einem tapferen Willen zum Missverstehen!

Nun hat man also einen weniger, an dem man sich abarbeiten, über den man sich entrüsten und dem man – willentlich oder nicht – gründlich missverstehen kann. Vor allem: einen, an dem es lohnenswert ist, sich abzuarbeiten. Und auch einen weniger, der einem eine andere Sicht nahebringt, der die oft kompliziert und abweisend wirkende Welt des Rechts, des Strafrechts im Speziellen, auf konsumierbares Niveau herunterbricht und der nicht zuletzt überhaupt nicht langweilig ist.

Auch wenn wir nicht immer einer Meinung waren: Schade, dass Sie aufhören, Herr Fischer!