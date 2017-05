Facebook-Quartalszahlen: Das Social Network vermeldet Gewinnsprung um 76 Prozent auf 3 Milliarden Dollar

Facebook feuert weiter aus allen Zylindern. Im abgelaufenen ersten Quartal legte das US-Unternehmen erneut eine Bilanz vor, die die Erwartungen der Wall Street deutlich pulverisierte.

Nach 5,38 Milliarden im Vorjahreszeitraum erlöste der nach Alphabet und Amazon drittwertvollste Internetkonzern der Welt zwischen Anfang Januar und Ende März nunmehr bereits 8,03 Milliarden Dollar – ein sattes Umatzplus von 49 Prozent. Analysten hatten lediglich mit Umsätzen von 7,83 Milliarden Dollar gerechnet.

Die Gewinne explodierten regelrecht: Das weltgrößte soziale Netzwerk konnte seinen Nettogewinn nach GAAP-Bilanzierungsstandard um 77 Prozent steigern – von 1,74 Milliarden auf 3,06 Milliarden Dollar.

Der Gewinn je Aktie (GAAP) stieg von 0,60 Dollar auf 1,04 Dollar und übertraf die Erwartungen der Wall Street damit um Längen. Treiber der Geschäftsentwicklung war wieder einmal das mobile Anzeigengeschäft. Bereits 84 Prozent aller Erlöse wurden durch das Ausspielen von Anzeigen auf dem Smartphone oder Tablet erzielt.

Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer stieg zudem gegenüber dem Vorjahresquartal um weitere 80 Millionen bzw. 17 Prozent auf nunmehr 1,94 Milliarden Mitglieder. 1,28 Milliarden Facebooker loggen sich inzwischen täglich in das Social Network ein (ebenfalls plus 17 Prozent).

BREAKING: Facebook added 80M new monthly active users last quarter and now has nearly 2B monthly users. https://t.co/ImYnCtqSIz pic.twitter.com/5RaRpdMyHk

— CNBC (@CNBC) May 3, 2017