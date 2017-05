Um Himmels Willen

Das Erste, 20.15 Uhr, Familienserie



Junggesellenabschied - Im Kloster Kaltenthal sind die Ordensschwestern gerade dabei, die Räumlichkeiten für die geplanten Klosterseminare zu renovieren, als die junge Louisa Gruber Schwester Hanna um Hilfe bittet. Am nächsten Tag soll ihre Hochzeit mit Max Heinrich stattfinden, doch sie macht sich große Sorgen um ihren Verlobten. Der feiert gerade seinen Junggesellenabschied und ist im Begriff, ein paar ziemlich gefährliche und dumme Mutproben zu absolvieren. Damit will er den anderen und vor allem Louisas Ex-Freund Theo beweisen, dass er nicht das Weichei ist, für das sie ihn halten. Schwester Hanna und Louisa machen sich auf die Suche nach Max, doch die Jungs sind ihnen immer einen Schritt voraus. Die Schwestern fallen aus allen Wolken, als plötzlich ein Herr von der Bauaufsichtsbehörde vor der Klostertür steht und den Seminarbetrieb untersagt, bevor gewisse gesetzlich vorgeschriebene Umbauten nicht vorgenommen wurden....

Fußball: UEFA Champions League

ZDF, 20.25 Uhr, Fußball



Halbfinale, Hinspiel: Real Madrid – Atlético Madrid

Übertragung aus Madrid (Spanien); In der Halbzeitpause: heute-journal

Gäste: Experte: Oliver Kahn, Moderation: Jochen Breyer, Kommentator: Béla Réthy

Die Rosenheim-Cops

ZDF, 20.15 Uhr Krimiserie



Tod auf der Walz - Nach dem Richtfest liegt Gastgeber Dietmar Hüttner erschlagen neben dem Zementmischer. Witwe Anna Hüttner wirkt erschüttert. Doch die Cops glauben, dass sie etwas mit dem Mord zu tun hat. Es stellt sich heraus, dass Frau Hüttner das Haus und auch die Firma ihres Mannes erbt. Als dann noch herauskommt, dass sie eine Affäre mit dem Zimmermann Frank Hennenberger hatte, gerät die Dame zusehends unter Druck. Wollte sie ihren Mann bewusst loswerden? Oder hat Hennenberger aus Eifersucht zugeschlagen, um so den Weg für seine große Liebe freizuräumen? Für die Cops ein eindeutiges Tatmotiv. Eine weitere Spur führt Hansen und Hartl zu Bauunternehmer Peter Kastl, der sich gegenüber den Cops verdächtig großzügig und solide gibt. Doch dann werden die Kommissare von Achim Maibach, dem Polier der Baustelle, erneut auf Kastl aufmerksam gemacht. Demnach kam es tags zuvor zu einem Streit zwischen dem Bauunternehmer und dem Opfer. Wurde daraus vielleicht eine tödliche Auseinandersetzung? Ein kniffliger Fall für Hartl und Hansen, in dem vieles erst auf den zweiten Blick sichtbar wird.

Erdbeben im Paradies

Sat.1, 20.15 Uhr, Drama



Sophie Heimbach ist Ärztin und auf Wunsch einer medizinischen Hilfsorganisation auf dem Weg in das Katastrophengebiet Indonesien. Hier soll sie den Einsatzleiter vor Ort, Dr, Kreusler, kontrollieren, da ihm unterstellt wurde, mit den gespendeten Hilfslieferungen unverantwortlich umgegangen zu sein. Die beiden Mediziner geben ihr Bestes, um den verletzten Menschen zu helfen, aber schon naht ein neuer Taifun.

Die Simpsons

ProSieben, 20.15 Uhr, Zeichentrickserie



Fland Canyon - Als Maggie nicht einschlafen kann, erzählt Homer ihr eine Gute-Nacht-Geschichte aus der Zeit, als die Simpsons gemeinsam mit Familie Flanders in den Grand Canyon gefahren sind. Ned Flanders hat den Ausflug von der Kirche gewonnen. Der Reverend beschließt kurzerhand, dass dies eine gute Möglichkeit sei, das angespannte Familienverhältnis zwischen den Flanders und den Simpsons zu besänftigen. Als der Trip anders verläuft als geplant, ist Kreativität und Teamgeist gefragt.

Raus aus dem Zwang

kabel eins, 20.15 Uhr, reportage



Fett trifft mager - Heute trifft die extrem dünne Martina auf den fettleibigen Heiko. Martina ist 46 und lebt in Berlin. Die Single-Frau wiegt bei einer Größe von 178 Zentimetern nur 54 Kilo und ist damit eindeutig zu dünn. Der 38-jährige Brandenburger Heiko hingegen wiegt mehr als das Dreifache: 175 Kilo bringt er auf die Waage, bei einer Größe von 186 Zentimetern. Wird er durch die Konfrontation mit Martina seine Ernährung ändern? Und schafft es Martina, mehr zu essen?

The Story of my Life

VOX, 20.15 Uhr, Talkshow



Fabian Hambüchen & Marcia Ev - Was geschieht, wenn das Versprechen "Mit dir möchte ich alt werden" innerhalb kürzester Zeit Wirklichkeit wird und sich ein verliebtes Paar plötzlich um Jahrzehnte gealtert im Studio gegenübersitzt? Welche Gefühle löst es aus, wenn man unvermittelt in sein Zukunfts-Gesicht blickt? Durch aufwendige Special-Make-ups altern die Promi-Paare in diesem Exeriment um 20, 40 oder sogar 60 Jahre.

Houston

3Sat, 20.15 Uhr, Drama



Es läuft nicht gut fur Clemens Trunschka. Nur mühsam schafft er es, seine Existenz als funktionierender Alkoholiker aufrecht zu erhalten, während er für seine Familie kaum mehr als eine nur physisch anwesende Hülle ist. Seine Ehe droht an der Sucht genauso zu zerbrechen wie er selbst. Als er jedoch von einem großen deutschen Automobilkonzern den Auftrag erhält, den amerikanischen CEO von Houston-Petrol, Steve Ringer, als neuen Vorstandsvorsitzenden anzuwerben, sieht Trunschka die Gelegenheit, sein Leben als Headhunter wieder in die richtige Bahn zu lenken. Nachdem eine erste Kontaktaufnahme in Deutschland scheitert, reist Trunschka nach Houston, Texas. Doch Ringer ist auch dort nicht zu fassen. Die Jagd verschwimmt im Rausch, die Lage scheint mehr und mehr ausweglos. Egal, was Trunschka versucht, er kommt seinem Ziel nicht näher. Neue Hoffnung schöpft er, als der ähnlich einsame Robert Wagner wie eine Naturgewalt in sein Leben platzt. Wagner, ein amerikanischer Geschäftsmann, der im selben Hotel abgestiegen ist, hat Kontakte in der Stadt und hilft seinem neuen Freund "Clem", wo immer er kann. Wagner sucht aufdringlich Trunschkas Freundschaft - immer ein bisschen zu freundlich und zu gut gelaunt. Doch obwohl Trunschka mit Wagners Hilfe Fortschritte macht, ist er nicht fähig, den wahren Wert des neuen Freundes zu erkennen. Im Gegenteil - Trunschka verliert die Kontrolle, und die Reise, von Scheitern und Misserfolgen geprägt, wird endgültig ein Trip in seine eigene Finsternis. "Houston" ist ein Film wie ein Trip, intensiv und verstörend, geprägt vom Licht und der sterilen Architektur von Houston, Texas.

In aller Freundschaft

Das Erste, 21.00 Uhr, Arztserie



Der Zweck heiligt die Mittel? - Clemens Körner und seine kleine Tochter Julia kommen in die Sachsenklinik. Das Kind ist auf einem See im Eis eingebrochen und schwer unterkühlt. Auf dem Weg in die Notaufnahme hatte Clemens Körner einen Autounfall, bei dem er sich selbst schwer verletzt hat. Er muss sofort behandelt werden, doch er weicht nicht von der Seite seiner Tochter. Dadurch verschlechtert sich sein eigener Zustand und wird lebensbedrohlich. Dr. Lea Peters und Dr. Kathrin Globisch müssen Clemens von seiner Tochter trennen, um auch sein Leben zu retten. Da er sich darauf aber partout nicht einlassen will, greift Oberschwester Arzu zu drastischen Mitteln. Hans-Peter Brenner hat Stress: Er steht vor den Prüfungen fürs dritte Staatsexamen. Seine Mutter Luise Brenner kündigt ihren Besuch in Leipzig an. Hans-Peter freut sich, dass Mutti ihm den Rücken für seine Prüfungen stärkt. Seine Mutter aber will ihm eigentlich ihre neue Liebe präsentieren: Horst Steighöfer ist Reiseleiter, Luise hat ihn vor einiger Zeit in Frankreich kennengelernt. Beide wollen jetzt in der Provence ein Haus kaufen und ihren Lebensabend dort verbringen. Hans-Peter Brenner ist geschockt.

Circus Halligalli

ProSIeben, 22.10 Uhr, Comedyshow



Gäste: Thomas Hayo, Michael Michalsky, Kraftklub