Kiosk-Flop: Spiegel Verlag nimmt Best Ager-Magazin Spiegel Classic nach nur einer Ausgabe vom Markt

Verlagsleiter Michael Plasse bestätigte die Informationen des Frankfurter Branchendienstes. Im Horizont-Artikel heißt es mit Bezug auf den Spiegel-Manager: „Zum Mut etwas auszuprobieren gehöre auch der Mut zu scheitern und sich das Scheitern einzugestehen, so jedenfalls will das der Verlag interpretiert wissen. Entmutigt zeigt er sich dennoch nicht. An diesem Freitag startet er, wenngleich nur testweise, das nächste Printmagazin: Spiegel Fernsehen.“

Die floskelhafte Diktion in Anlehnung an Weisheiten der Startup-Welt kann nicht darüber hinweg täuschen, dass der Spiegel mit dem Scheitern seines Magazins für die Generation 50 plus eine empfindliche Niederlage erlitten hat. Unter den eigenen Mitarbeitern hatte die Führung im vergangenen Jahr mit der Ankündigung der Classic-Pläne eine Aufbruchstimmung erzeugen wollen. Der neue Titel sollte zur dringend benötigten Umsatz-Stabilisierung beitragen. Doch das Konzept fand offenbar bei der Zielgruppe nur ungenügende Resonanz.

Dabei waren die Probleme weitgehend hausgemacht: Spiegel Classic war ein Lebensgefühl-Magazin, dem es an Gefühl, Leidenschaft und Hingabe mangelt – und solche Versäumnisse bestraft der Markt gnadenlos. Die – auch erst sechs Wochen alte – Blattkritik von MEEDIA kam jedenfall zu einem eindeutigen Fazit:

Für ein innovatives Lebensgefühl-Magazin braucht es mehr als Nostalgie und Papier aus nachhaltiger Herstellung. Der Spiegel hat sich mit neuen Zeitschriften oft schwer getan. Die rasch verkümmerten Ableger Spiegel Reporter, Econy, New Scientist, Spiegel Special oder Spiegel Job sind Beispiele dafür. Es ließe sich kaum verantworten, der jüngsten Line Extension des Verlags eine günstige Prognose mit auf den Weg zu geben. Was da seit heute am Kiosk liegt, ist weder Fisch noch Fleisch und erscheint ungeeignet, die schwierige und anspruchsvolle Käuferschaft der Generation 50plus zu überzeugen. Das leider vom Markt genommene Viva! von Gruner + Jahr hat die Aufgabe bereits vor Jahren in allen Belangen besser gelöst und dennoch nicht überdauert. Der Spiegel hat – und das ist die positive Nachricht – mit der neuen Zeitschrift eine Antwort auf Print-Rezession und Umsatzschwund gesucht, sie aber mit Spiegel Classic (noch) nicht gefunden. Selbst eine betagte Zielgruppe dürfte ein deutlich längeres Leben haben als dieses Magazin.

Nun hat der Spiegel, deutlich früher als erwartet, den Stecker gezogen und die Markt-Kommunikation des Flops mit dem Start eines weiteren Magazins versüßt: ein Programmie für die anspruchsvolle Streaming-Generation, das Spiegel Fernsehen heißen wird und vom stellvertretenden Wirtschaftsressortleiter und früheren Medienredakteur Markus Brauck entwickelt worden ist. Als Redaktionsleiter fungiert laut Horizont TV-Kritiker Christian Buß. Das 14-tägige Heft kostet 2,60 Euro und erscheint ab kommenden Freitag zunächst testweise für vier Wochen in Hessen. Titelgeschichte der ersten Ausgabe ist ein Interview mit Nora Tschirner („Über Schönheit im Fernsehen und den Mut zur Hässlichkeit“). Sollten die regionalen Verkäufe ermutigend ausfallen, könnte der TV-Spiegel ab September bundesweit erscheinen.