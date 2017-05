Deutsche Bank warnt: Das iPhone 8 kommt 2017 nicht mehr auf den Markt

Von

Das Warten geht in die letzten vier Monate, wenn Apple bei seinem gewohnten Launchzyklus bleibt: Im September müsste es für Millionen Apple-Fans rund um den Erdball wieder heißen „Thank God it’s Day“ – eigentlich.

In den vergangenen Wochen jedoch zirkulierten zahlreiche Gerüchte, die zumindest beim Flaggschiffmodell, dem generalüberholten iPhone 8, eine Verzögerung in Aussicht stellten. So rechnet etwa KGI Securities-Analyst Ming-Chi Kuo damit, dass die Produktion des iPhone 8 wegen Lieferengpässen des Displays erst Ende Oktober / Anfang November hochgefahren werden kann.

Deutsche Bank: Kein iPhone 8 mehr 2017

Die Deutsche Bank geht nun noch weiter. „Berichte deuten darauf hin, dass es in diesem Kalenderjahr kein iPhone 8 mehr geben wird“, schreiben die Analysten des Dax-Konzern zu Wochenbeginn in einer Research-Note, die dem Blogkonglomerat Business Insider vorliegt.

„Wie wir bereits zuvor geschrieben haben, deuten zahlreiche Berichte aus der Zuliefererkette darauf hin, dass Lieferengpässe für Kernkomponenten und technische Herausforderungen den Launch des Premiumodells iPhone 8 verzögern könnten“, schreiben die Deutschbanker in ihrer Kurz-Studie, die sich in ihrer Einschätzung auch auf einen Bericht des Finanzportals Valuewalk berufen.

Valuewalk: Nur iPhone 7 und 7s im Herbst erwartet

Valuewalk hatte in der vergangenen Woche mit Verweis auf Insiderkreise mit Kontakt zum Auftragsfertiger Foxconn berichtet, dass Apple in diesem Jahr kein iPhone 8 auf den Markt bringen werde.

Als Indiz wurden die Bestellungen für die Verpackungen gewertet, die bis Ende Juni in Cupertino sein müssten, um einen Launch im September zu gewährleisten. Wie Valuewalk erfahren haben will, habe Apple jedoch nur für die Nachfolgemodelle des iPhone 7 und 7 Plus Bestellungen in Auftrag gegeben – das iPhone 7s und 7s Plus.

Frühere Berichte, nach denen Apple bereits zum vierten Mal in Folge ein optisch fast identisches iPhone auf den Markt bringen könnte, haben damit neue Nahrung erhalten. An Wall Street reagieren Anleger noch achselzuckend auf die neusten Spekulationen und schickten die Apple-Aktie in Erwartung starker Quartalszahlen erneut auf neue Allzeithochs.