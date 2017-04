Krauses Geheimnis

Das Erste, 20.15 Uhr, Komödie



Horst Krause (Horst Krause) genießt den Sommer im brandenburgischen Schöhorst. Er kann es noch immer nicht verwinden, dass seine Schwester Meta (Angelika Böttiger) den Taxifahrer Rudi (Tilo Prückner) geheiratet hat, nach Köln gezogen ist und die Geschwister Horst und Elsa (Carmen-Maja Antoni) zurückgelassen hat. Wie kann man diesen herrlichen Ort nur freiwillig verlassen? Eines Tages steht ein Fremder mit Seesack auf der Schulter vor Krauses Tür: Der wortkarge Albert (Jörg Schüttauf) bittet um ein Zimmer und macht keinen vertrauenerweckenden Eindruck auf den misstrauischen Dorfpolizisten und dessen Schwester. Alberts ganzes Interesse gilt dem Zirkus, der vor vielen Jahren in Schönhorst gastierte. Krause wird hellhörig: Alte Erinnerungen an den Sommer 1961 werden wach, als er der atemberaubenden Kompteuse Sophia Pirandelli begegnete und mit ihr den schönsten Sommer seines Lebens verbrachte. Mit Argwohn beobachtet Krause, wie Albert der Dorfärztin Dr. Jessen (Fritzi Haberlandt) den Kopf verdreht - ist doch sein bester Freund Schlunzke (Andreas Schmidt) seit zwei Jahren in die schöne Medizinerin verliebt. Als der mysteriöse Fremde schließlich mit dem eigentlichen Grund seines Aufenthalts herausrückt, erscheint Krause auf einmal eine Reise zu seiner abtrünnigen Schwester Meta nach Köln als eine gute Alternative, der zusehends unübersichtlichen Situation zu entkommen: Denn Albert sucht seinen leiblichen Vater und meint, ihn auch gefunden zu haben. Zum vierten Mal schlüpft Horst Krause in die etwas zu enge Uniform des mürrischen, zugleich herzensguten Dorfpolizisten mit dem knatternden Motorrad. Bernd Böhlich schrieb dem populären Darsteller die Paraderolle auf den Leib und inszenierte auch die neue Episode dieser (n)ostalgischen Notizen aus der Provinz. Mit der gewohnten Liebe zum Detail beleuchtet der zweifache Adolf-Grimme-Preisträger den Alltag im fiktiven brandenburgischen Dorf Schönhorst, in dem die Zeit stehen geblieben ist. Neben den markanten Gesichtern von Carmen-Maja Antoni, Angelika Böttiger, Fritzi Haberlandt, Tilo Prückner und Andreas Schmidt verkörpert Jörg Schüttauf den verlorenen Sohn. Gedreht wurde unter anderem in Paris - denn selbst Krause packt diesmal die Reiselust.

Die Toten vom Bodensee - Die Braut

ZDF, 20.15 Uhr, Krimi



Die Kommissare Hannah Zeiler und Micha Oberländer werden zu einem Naturschutzgebiet am See gerufen, an dem eine traditionelle Brautentführung in einem brutalen Mord endete. Nach verzweifelter Suche fand der Bräutigam seine Braut erschlagen an einen toten Baum am Ufer gefesselt, umgeben von Schilf und den Schreien der Kormorane. Der gewählte Ort ist offenbar kein Zufall. Die Tote war in einer Gruppe Tierschützer aktiv, die sich mit den Bodensee-Fischern einen erbitterten Kampf um die seltenen Vögel lieferte. Doch warum wurde gerade der Tag der Hochzeit für die Tat gewählt? Und wer hatte einen solchen Hass auf die glückliche, junge Braut? Während ihrer Ermittlungen kommen die Kommissare einem jungen Mann auf die Spur, der sehr in Maja verliebt war und bei der Hochzeit auftauchte. Durch die systematische Auswertung der Hochzeitsfeier stoßen die Kommissare zudem bald auf weitere Auffälligkeiten im Umfeld des Bräutigams und dem Fischereibetrieb seiner Eltern. Wer war der ältere Mann, dem die Brautentführer noch am Seeufer begegnet waren? Und welche Rolle spielt eine angeblich enge Freundin der Toten, die sich auffällig offensiv dem Bräutigam nähert? Bei den Ermittlungen des rätselhaften Mordes entdecken die Kommissare bald eine weitere Spur und entblättern nach und nach eine furchtbare Familientragödie. Zeiler und Oberländer sind in ihrem vierten gemeinsamen Fall nicht nur als Ermittler gefordert, sondern müssen sich auch privat ihren Problemen stellen.

Wer wird Millionär?

RTL, 20.15 Uhr, Quiz



Schon in unzähligen Shows überzeugte Deutschlands Lieblingsmoderator mit seiner gewitzten Art, die noch so manchen Kandidaten völlig aus der Fassung gebracht hat. Fiebern Sie mit den Kandidaten und raten Sie fleißig mit wenn es erneut heißt: 'Wer wird Millionär?'.

Lethal Weapon

Sat.1, 20.15 Uhr, Actionserie



Bruderliebe - Ein vermummter Mann versucht, ein Auto aus dem Abschlepphof der Polizei zu stehlen, wird aber vom Wachmann vertrieben. Wie sich herausstellt, befindet sich in dem Wagen eine nicht unerhebliche Menge Kokain. Riggs und Murtaugh haben schnell einen Verdächtigen: Dino Brand, der ausgerechnet Trishs Mandant ist. Trish ist von seiner Unschuld überzeugt, doch Riggs und Murtaugh sehen das anders.

12 Years a Slave

ProSieben, 20.15 Uhr, Drama



Oscar-Abräumer mit Brad Pitt und Michael Fassbender: Der Violinist Solomon Northup ist Afroamerikaner, lebt aber frei und gut situiert im New York des Jahres 1841. Als er an die falschen Auftraggeber gerät, wird er unter Drogen gesetzt, um seine Papiere gebracht und als Sklave nach New Orleans verkauft. Unter dem bestialischen Sklaventreiber Edwin Epps geht Northup durch die Hölle. Obwohl er seinen Überlebenswillen nie aufgibt, ist der Weg zurück in die Freiheit sehr lang ... 1841 führt der freie Afroamerikaner Solomon Northup als angesehener Musiker ein glückliches, bürgerliches Leben mit seiner Frau und seinen beiden Kindern im Bundesstaat New York. Durch eine hinterhältige Intrige zweier Geschäftsleute wird der gebildete Violinist für ein angebliches Engagement nach Washington gelockt, unter Drogen gesetzt und als Sklave in die Südstaaten verkauft. Seine Hoffnung, sich als freier Mann zu legitimieren, scheitert an der Brutalität der korrupten Menschenhändler. Sogar sein Name wird ihm unter Strafandrohung verboten, und so muss er als "Platt" zunächst auf der Plantage des gemäßigten und durchaus mitfühlenden William Ford arbeiten. Doch als Solomon Ärger mit einem rassistischen, weißen Plantagen-Arbeiter hat, verkauft Ford ihn an den brutalen Menschenschinder Edwin Epps. Auf dessen Farm erwartet Solomon die Hölle auf Erden ...

Crocodile Dundee - Ein Krokodil zum Küssen

kabel eins, 20.15 Uhr, Actionkomödie



Im Busch des australischen Nordens ist nur ein Lebewesen gefährlicher als ein Krokodil: Mick "Crocodile" Dundee (Paul Hogan), der Inbegriff des Naturburschen, der mit jedem Tier fertig wird und mit seiner Bauernschläue auch jeden Städter austrickst, der sich in sein Territorium verirrt. Das stellt auch die New Yorker Journalistin Sue (Linda Kozlowski) fest: Sie ist über den Ozean gereist, weil sie gehört hat, Dundee sei von einem riesigen Krokodil angegriffen worden und habe wochenlang schwer verletzt im Busch überlebt. Diese medienwirksame Story hat aber Dundees Manager und Partner Wally Reilly (John Meillon) ausgeheckt, um für das gemeinsame Safari-Unternehmen Werbung zu machen. Sue fühlt sich zuerst zwar geprellt, als sie einen putzmunteren Dundee antrifft, doch dann gelingt es ihm, sie für seine Welt - und seine Person - zu begeistern. Unter dem Druck ihres Vaters Sam (Michael Lombard), eines Presse-Zaren, muss Sue zurück nach New York, wo sie den Zeitungsmann Richard (Mark Blum) heiraten soll. Aber da hat Crocodile Dundee, der sie in den Grossstadtdschungel begleitet, ein Wörtchen mitzureden. Bald steht ganz New York Kopf.

Wirt sucht Liebe

RTL2, 20.15 Uhr, Dokusoap

< br> Während der Wirtswochen setzen die Junggesellen alles daran, einen guten Eindruck bei ihren protenziellen Herzdamen zu hinterlassen. Biker-Wirt Alfred (58) hat große Pläne für den ersten gemeinsamen Tag: Sein Geburtstag soll in der eigenen Kneipe gebührend nachgefeiert werden. Seine drei auserwählten weiblichen Ehrengäste tauchen sofort in sein Leben als Kneipenwirt ein. Frauenschwarm Angelo (35) hat beim Wirtetreffen nur eine Frau zu sich nach Köln eingeladen. Sie wird eine Woche im italienischen Familienbetrieb verbringen und schon am ersten Tag die Großfamilie kennenlernen. Auch Junggeselle Georg (51) bereitet sich in der fränkischen Schweiz mit großer Aufregung auf die Ankunft seiner Herzdamen vor. Der einsame Hotelier wartet schon lange auf die große Liebe und möchte den Einzug der Damen in seinem Hotel besonders romantisch gestalten. Mit Rosen, Schokolade und eigenem Chauffeur macht er den Damen den Hof. Für derartige Vorbereitungen hat Koch Markus (29) auf dem Mittelalterfest in Feuchtwangen keine Zeit. Der alleinerziehende Papa ist voll und ganz mit dem Aufbau seiner Lagerküche beschäftigt, als seine Auserwählten auf dem Festplatz eintreffen. Beim fleißigen Schwaben wird eben nicht lange gefackelt, schließlich muss noch das Schlafzelt aufgebaut und das Essen an die Wikinger ausgegegben werden. Ob seine Frauen sich die gemeinsame Zeit mit ihrem Single-Wirt so vorgestellt haben?

Breaking Dawn - Bis(s) zum Ende der Nacht 2

VOX, 20.15 Uhr, Fantasy



Da Bella während der Geburt ihres Babys fast gestorben wäre, mussten Edward und die Cullens schnell handeln und Bellas Wandlung zum Vampir vollziehen. Sie muss sich nun an das "Leben" und ihre neuen Eigenschaften als Vampir gewöhnen, doch das gelingt ihr schneller als von allen erwartet. Und das ist auch notwendig, denn die Geburt ihrer außergewöhnlichen Tochter Renesmee setzt eine gefahrenvolle Kette von Ereignissen in Gang. Die furchterregenden Anführer des Volturi-Clans wollen den Tod der Kleinen. Als die Cullens von diesem grausamen Plan erfahren, versammeln sie all ihre Freunde um sich, um für den unerwünschten Besuch gerüstet zu sein. In einer schicksalsträchtigen Schlacht entscheidet sich die Zukunft der Cullens, ihrer Freunde und der Werwölfe...

Fritz Lang

Arte, 20.15 Uhr, Drama



Ein Serienmörder versetzt Düsseldorf in Angst und Schrecken. Der Regisseur von Meisterwerken wie "Die Nibelungen" und "Metropolis" sucht Anfang der 30er Jahre in Berlin nach dem Stoff für seinen ersten Tonfilm. Fritz Lang ist ein Besessener, ein Getriebener, und begegnet auf den Spuren des Triebtäters Peter Kürten seiner eigenen tragischen Geschichte. Fritz Lang dargestellt von Heino Ferch fühlt sich von den Schlagzeilen um den "Vampir von Düsseldorf" magisch angezogen. Die unaufgeklärten Sexualmorde verbreiten Angst und Schrecken. Der Starregisseur ist fasziniert vom Bösen, das in diesen grausamen Taten zum Ausdruck kommt, und von den eigenwilligen Ermittlungen des Kriminalrats Ernst Gennat. Die beiden kennen sich. Sie verbindet der Tod von Fritz Langs erster Ehefrau Lisa. Der junge Gennat hatte einst ermittelt, als Lisa auf ungeklärte Weise durch Fritz Langs Waffe zu Tode gekommen war. Als Ernst Gennat den unscheinbaren Peter Kürten dingfest macht, besucht Fritz Lang den "Vampir" regelmäßig im Gefängnis und wird von seiner eigenen Vergangenheit eingeholt. Die kriminologische Suche nach der Wahrheit führt Fritz Lang in die Welt seiner eigenen Kindheits- und Kriegserinnerungen. Als Regisseur begeisterte er sich immer für Menschenmassen mit unzähligen Komparsen. Doch nun konzentriert er sich auf das Individuum und auf die drängende Frage, was dieses zum Mörder werden lässt. "Fritz Lang Der Andere in uns" erzählt in einer Mischung aus Fakten und Legenden über die Entstehung von "M Eine Stadt sucht einen Mörder".

Monuments Men - Ungewöhnliche Helden

ZDF, 22.00 Uhr, Kriegsdrama



Der Zweite Weltkrieg neigt sich dem Ende entgegen, als Professor Frank Stokes damit beauftragt wird, europäische Kunstschätze sicherzustellen, damit sie nicht in die Hände der Nazis geraten oder gar zerstört werden. Zusammen mit einer mehr oder weniger schlagkräftigen Truppe, die sich eher auf Kulturgüter als auf den Umgang mit Kriegswaffen versteht, macht sich Stokes ans Werk und findet sich bald in einer lebensgefährlichen Mission wieder...

The Double - Eiskaltes Duell

RTL, 23.30 Uhr, Thriller



Ein Neuling an seiner Seite: Das hat dem Exagenten Paul gerade noch gefehlt. Er ist eigentlich längst nicht mehr im aktiven Dienst und lebt zurückgezogen in einfachen Umständen. Aber als ein Politiker ermordet wird und nur ein Mann für die Tat infrage kommt, wird Paul zurückgeholt - denn er hat den Killer einst angeblich getötet. Nun muss er zusammen mit dem jungen Fallanalytiker Ben nach dem Mörder suchen, was Paul wenig begeistert.