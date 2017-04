Tatort

Das Erste, 20.15 Uhr, Krimi

Der Tod ist unser ganzes Leben - Ein Jahr ist vergangen, seitdem Batic und Leitmayr die Suche nach dem Mörder von Ben Schröder offiziell eingestellt haben. Als in München ein ähnliches Verbrechen passiert, scheint sich der Albtraum für die Ermittler zu wiederholen: Wieder geschah die Tat ohne erkennbares Motiv und ohne eine Beziehung zwischen Täter und Opfer. Einen Hoffnungsschimmer gibt es allerdings: das Opfer hat überlebt.

Honigfrauen

ZDF, 20.15 Uhr, Drama



Verrat im Paradies - Fortsetzung der Urlaubsgeschichte um zwei Erfurter Schwestern, die im Sommer '86 am Plattensee den Duft von Freiheit atmen. Mit dem Auftauchen ihrer Eltern spitzt sich die Lage dramatisch zu. Mutter Kirsten sorgt sich weniger um den verderblichen Einfluss des Westens auf ihre Töchter, als um ein Geheimnis, das an den sonnigen Ufern des Plattensees langsam zutage tritt: Ihr Mann Karl ist nicht der leibliche Vater der ältesten Tochter Catrin. Kirstens alte Liebe Erik, der vor Jahrzehnten aus der DDR geflohen ist, macht selbst Urlaub auf dem Campingplatz, um endlich seine Tochter zu sehen. Kirsten will alles unternehmen, um ihren jahrelang gelebten emotionalen Drahtseilakt nicht aus dem Gleichgewicht geraten zu lassen. Doch plötzlich steht sie ihrer Jugendliebe mit sehr gemischten Gefühlen gegenüber und begreift, dass dieses Wiedersehen ihr Leben erst recht aus der Bahn zu werfen droht. Maja und Catrin haben derweil zarte Bande geknüpft: Catrin gibt dem Werben ihres Zelt-Nachbarn Rudi nach, und Maja umgarnt den ungarischen Hotelbesitzer Tamás. Aber auch diese beiden Männer haben ihre Geheimnisse: Tamás organisiert unter der Hand Fluchthilfe in den Westen, und Rudi, nicht nur treuherzig, sondern maximal linientreu, interessiert sich für alles, was in dem verbotenen Hotel passiert. Die Stasi-Spitzel liegen auf der Lauer, um den nächsten Staatsfeind abzupassen - und für die Mädchen hat der so unbeschwert begonnene Urlaub endgültig seine Leichtigkeit verloren. Catrin, stets loyal, empfindet Majas Handeln als Verrat.

Asterix im Land der Götter

RTL, 20.15 Uhr, Aimation



Caesar versucht weiter ganz Gallien zu besetzen. Er errichtet genau vor den Toren des gallischen Dorfes, das unverdrossen Widerstand leistet, eine Trabantenstadt, in der er es vor sittenlosen Römern wimmelt. Doch sein Vorhaben, Asterix und seine Gallier mit der Aussicht auf schnöden Mammon zur Aufgabe zu bewegen, bringt keinen Erfolg denn die Dorbewohner haben ja noch den Zaubertrank.

Little Big Stars

Sat.1, 20.15 Uhr, Show



Kinder aus der ganzen Welt präsentieren ihre Begabungen. Egal ob Mini-Gourmet, Pianist, Physiker, BMX-Fahrer, Cheerleader oder Dino-Experte: Bei den Auftritten steht alleine der Spaß im Vordergrund.

Interstellar

ProSieben, 20.15 Uhr, Science Fiction

< br> Überwältigend inszeniertes, fesselndes Sci-fi-Spektakel von Christopher Nolan ('Inception', 'The Dark Knight'). Matthew McConaughey ('Dallas Buyers Club') startet mit Anne Hathaway ('The Dark Knight Rises') zu einer waghalsigen Reise zu fernen Galaxien. Auf der Suche nach einem Planeten für die Zukunft der Menschheit lassen sie auf der Erde alles zurück - Jessica Chastain ('Crimson Peak') versucht verzweifelt Kontakt zu halten. Opulent und grandios verfilmt - Oscar für die visuellen Effekte! Der Klimawandel gefährdet das Fortbestehen der Menschheit. Der ehemalige NASA-Pilot Cooper schlägt sich mit seinen beiden Kindern als Farmer durchs Leben. Rätselhafte Phänomene führen ihn eines Tages in ein geheimes Sperrgebiet der Regierung, wo Prof. Brand das Lazarus-Programm leitet. Auf der Suche nach bewohnbaren Planeten sind drei Teams durch ein Wurmloch in ferne Galaxien vorgestoßen. Der Kontakt zu ihnen ist jedoch abgebrochen. Trotz des schweren Abschieds von seiner zehnjährigen Tochter Murph startet Cooper mit seiner Kollegin Amelia und zwei Wissenschaftlern zu einer interstellaren Mission.

Scary Movie

RTL2, 20.15 Uhr, Horrorkomödie



Vor einem Jahr, an Halloween, haben Cindy und ihre fünf Freunde einen Unfall verursacht. Sie haben niemandem erzählt, dass dabei wohl ein Mann ums Leben kam. Dennoch weiß es offenbar jemand - ein Serienkiller veranstaltet eine blutige Jagd auf die kreischenden Teens.

Grill den Henssler

VOX, 20.15 Uhr, Kochshow



Die neue Kocharena - Bei 'Grill den Henssler', moderiert von Ruth Moschner, messen sich Steffen Henssler und drei wagemutige Stars in einem hitzigen Wettkampf am Herd. Der Hamburger Koch-King gilt als nahezu unschlagbar, doch die prominenten Kontrahenten machen ordentlich Dampf und werden von hochkarätigen Koch-Coaches in der Sendung unterstützt. Ob schließlich Promi oder Profi ein Preisgeld für den guten Zweck absahnt, entscheidet nach jeder Runde die kritische Jury.

French Can-Can

Arte, 20.15 Uhr, Musicalfilm



Der Varietédirektor Henri Danglard herrscht über das Pariser Vergnügungsviertel Montmartre der Belle Epoque. Als Gründer der Varietétheater Paravent Chinois und Reine Blanche - in letzterem tritt auch seine Mätresse Lola, genannt La Belle Abbesse, auf - besitzt er das Vertrauen seiner Geldgeber, zu denen der reiche Prinz Alexander gehört. Als Henri eines Tages auf den Anhöhen von Montmartre der jungen Wäscherin Nini begegnet, kommt ihm die Idee, den Cancan, einen längst aus der Mode gekommenen Tanz, wieder aufleben zu lassen. Trotz Missgunst, Niedertracht und Intrigen seitens der anderen Tänzerinnen verhilft die begabte, temperamentvolle Nini dem French Cancan bei der Eröffnung des neuen Varietés Moulin Rouge zu einem triumphalen Comeback. Zuvor jedoch muss auch Danglard so einige Probleme und Hindernisse überwinden. So stürzt er bei einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit Ninis eifersüchtigem Geliebten Paulo in eine Baugrube. Kaum aus dem Krankenhaus entlassen, muss er feststellen, dass einer seiner Mäzene ihm die finanzielle Unterstützung entzieht und zwar aus Eifersucht - wegen der gemeinsamen Geliebten Lola. Doch die überschäumende Lebensfreude des Cancan fegt alle Hindernisse hinweg.

The Missing - Wo ist Oliver?

ZDF, 22.00 Uhr, Mysteryserie

< br> Tony hat sein Leben der Suche verschrieben. Dank seiner Besessenheit spüren er und Julien Jahre nach der Entführung den Keller einer Villa auf, in dem Oliver gefangen gehalten wurde. Julien ermittelt auch gegen einen aktenkundigen Liebhaber kleiner Jungen, der sich seinem Problem gestellt hat und einen radikalen Hormon-Entzug macht. Emily heiratet sechs Jahre nach Olivers Verschwinden wieder, einen Mann mit einem Sohn in Olivers Alter.