Deutschland sucht den Superstar

RTL, 20.15 Uhr, Quiz



Im Halbfinale werden die Top 6 Kandidaten sechs Songs live vor der Jury aus Dieter Bohlen, Michelle, Shirin David und H.P. Baxxter performen. Es sind Hymnen, die schon Millionen von Menschen mitgerissen haben und auch die Zuschauer im Studio zum Mitsingen animieren werden. Die Zuschauer entscheiden mit ihren Telefonanrufen welche vier Kandidaten in das große Finale am 06.05.2017 einziehen dürfen. Die zwei Kandidaten mit den wenigsten Zuschauerstimmen müssen den Wettbewerb verlassen. Wer genau das sein wird, verkündet Moderator Oliver Geissen in der Entscheidungsshow um 0:00 Uhr, direkt nach dem Boxkampf Anthony Joshua vs. Wladimir Klitschko, der um 22.00 Uhr beginnt. Die Songs der 4. Liveshow 'Hymnen der Musikgeschichte': Alexander Jahnke (29) "Freiheit" von Marius Müller Westernhagen Alphonso Williams (54) "I Got You (I Feel Good)" von James Brown Chanelle Wyrsch (20) "Atemlos durch die Nacht" von Helene Fischer Duygu Goenel (23) "One Moment In Time" von Whitney Houston Maria Voskania (29), "Who Wants To Live Forever" von Queen Noah Schärer (16) "Let It Be" von The Beatles