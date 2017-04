DFB-Pokal-Match Bayern München-Borussia Dortmund holt beste Fußball-Zuschauerzahl der Saison

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Mittwoch wissen müssen:

1. Fußball-Saisonrekord für das DFB-Pokal-Halbfinale

11,33 Mio. Fußball-Fans schalteten am Mittwochabend also das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Bayern München und Borussia Dortmund im Ersten ein. Der Marktanteil lag bei 35,2%. Die 11,33 Mio. sind gleichzeitig die beste Zuschauerzahl aller Fußballspiele der bisherigen Saison 2016/17. Es sahen also auch mehr Fans zu als bei den Länderspielen und der Champions League. In der TV-Saison erreichten seit Anfang September nur drei „Tatorte“ ein noch größeres Publikum. In Halbzeit 2 verzeichnete das Match sogar 12,24 Mio. Zuschauer (40,2%) – nach 10,30 Mio. (30,1%) im ersten Durchgang. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichten 3,62 Mio. Seher für 31,4% und natürlich ebenfalls für den souveränen ersten Platz der Tages-Charts. Und auch hier FCB-BVB das bisher erfolgreichste Fußballspiel der Saison.

2. „Aktenzeichen XY“ erreicht trotz Fußball mehr als 5 Mio. Zuschauer

Erfolgreichste Alternative zum DFB-Pokal war am Mittwochabend das ZDF-Kriminalmagazin „Aktenzeichen XY… ungelöst“. Immerhin 5,03 Mio. Leute (15,1%) zogen es zwischen 20.15 Uhr und 21.45 Uhr dem Fußball vor. Damit lag es trotz der starken Konkurrenz in etwa auf dem Niveau der vorigen Ausgaben. Die lagen im bisherigen Jahr 2017 zwischen 4,90 Mio. und 5,55 Mio. Sehern. Um 21.45 Uhr schalteten zur zweiten Halbzeit dann aber offenbar viele um, die Krimi-Wiederholung „Spuren des Bösen“ sahen im ZDF nur noch 1,88 Mio. Menschen (6,9%).

3. ARD und ZDF auch im jungen Publikum vorn, Private in der Prime Time unter 10%

Bei den 14- bis 49-Jährigen gewann der Fußball mit 3,62 Mio. Zuschauern und 31,4% ebenfalls souverän den Tag. „Aktenzeichen XY“ kam hier auf 1,13 Mio. Seher und 9,7%, landete damit wie im Gesamtpublikum vor sämtlichen Privatsendern. RTL erreichte mit den „25 kuriosesten Glücks- und Pechmomenten“ z.B. nur 1,05 Mio. junge Menschen und 9,1%, ProSieben mit zweimal „Grey’s Anatomy“ 960.000 und 1,10 Mio., sowie 8,8% und 9,0%, Sat.1 mit „Das große Backen – Promispezial“ 880.000 und 7,9%.

4. folgt in Kürze

5. folgt in Kürze