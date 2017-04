DFB-POKAL, HALBFINALE

Das Erste, 20.15 Uhr, Fußball



DFB-Pokal, Halbfinale: FC Bayern München - Borussia Dortmund - Bereits zum sechsten Mal in Serie treffen Bayern München und Borussia Dortmund im DFB-Pokal aufeinander. Allein dreimal davon spielten beide Mannschaften das Finale im Berliner Olympiastadion.

Aktenzeichen XY ... ungelöst

ZDF, 20.15 Uhr, Magazin



Die Polizei bittet um Mithilfe - Überfall auf Bauernhof: Zwei maskierte Männer reißen einen Bauern aus dem Schlaf. Wortlos prügeln sie auf ihn ein. Dennoch: Dem resoluten Landwirt gelingt es, die Räuber in die Flucht zu schlagen. / Überfall in Serie: Binnen 28 Stunden überfällt ein Mann vier Menschen. Er geht sehr brutal vor und ist nur an den Uhren seiner Opfer interessiert. Wer ist der Räuber mit der Vorliebe für wertvolle Uhren? / Ein Mann, zwei Morde: Im Abstand von fünf Jahren werden zwei junge Frauen vergewaltigt und brutal ermordet. Die DNA beweist, es war derselbe Täter. Gibt es noch weitere Opfer? / Fahndung nach Sex-Täter: Der Unbekannte trägt einen Blaumann. Er spricht Kinder an, lockt sie in einen Keller und missbraucht sie. Die Polizei will mit allen Mitteln weitere Taten verhindern. / Böse Überraschung: Es klingelt mehrfach an der Haustür doch die Rentnerin reagiert nicht. Sie will ihre Ruhe. Dann steht ihr plötzlich im Wohnzimmer ein Einbrecher gegenüber.

Die 25 kuriosesten Glücks- und Pechmomente

RTL, 20.15 Uhr, Rankingshow



Neue Hingucker, neue Anekdoten und neue pikante Skandale: Auch diese Folge ist randvoll mit unglaublichen Geschichten und Highlights. Die Zuschauer dürfen sich auf die 25 aufregendsten, emotionalsten und verrücktesten Momente eines bestimmten Themas freuen. Beginnend mit Platz 25 geht es im Ranking bis zur Nummer eins. Dabei lässt Sonja Zietlow die Ereignisse noch einmal Revue passieren.

Das große Backen – Promispezial

Sat.1, 20.15 Uhr, Show



Promispezial - Freunde von süßen Köstlichkeiten kommen wieder voll auf ihre Kosten. Diesmal stellen sich mehrere ambitionierte Promis dem kulinarischen Wettkampf, bei dem es darum geht, verschiedenste Süßspeisen zuzubereiten. Natürlich muss das Ergebnis nicht nur lecker schmecken, sondern auch zum Anbeißen gut aussehen. Eine fachkundige Jury bewertet die Gaumenfreuden und entscheidet über Ausscheiden oder Weiterkommen.

Grey's Anatomy - Die Jungen Ärzte

ProSieben, 20.15 Uhr, Krakenhausserie



Untergangsstimmung - Ein schreckliches Unglück, bei dem ein ganzer Wohnkomplex in sich zusammengesackt ist, beherrscht den Tag im Seattle Grace Hospital. Zahlreiche Schwerverletzte bringen die Ärzte an die Belastungsgrenze, als Ben obendrein zufällig erfährt, was der Auslöser für die Katastrophe gewesen ist. Unterdessen spricht Jo endlich Klartext mit Alex…

Miss Undercover

kabel eins, 20.15 Uhr, Actionkomödie



FBI-Agentin Gracie Hart steht vor ihrem härtesten Einsatz: Sie soll undercover an der Miss-America-Wahl teilnehmen. Ein Attentäter droht eine Bombe bei der Veranstaltung hochgehen zu lassen. Die toughe Gesetzeshüterin mit der derben Lache ist jedoch nicht gerade ein graziler Männertraum. Ein Stylist nimmt sich Gracies Garderobe und Gang an...

Rizzoli & Isles

VOX, 20.15 Uhr, Krimiserie



Altlasten - Rizzoli und Isles sind mit einem Fall befasst, in den auch Edward Dunn, Mauras Ex-Mann, verwickelt zu sein scheint. Dunn wurde ohne Bewusstsein in einem Park aufgefunden, nur wenige Meter von der Leiche des Buchhalters Michael Steele entfernt. Steele wurde aus nächster Nähe erschossen. Dunn gibt zu Protokoll, dass er sich mit dem Opfer zu einem konspirativen Treffen verabredet hatte, bei dem es um die Überprüfung von Geschäftsunterlagen gehen sollte. Dann seien plötzlich Schüsse gefallen...

1001 Gramm

Arte, 20.15 Uhr, Drama



Maries Ehe mit einem Piloten ist am Ende, ständig wird sie hintergangen. Da kommt ihr die Bitte ihres Vaters Ernst, an seiner Stelle nach Paris zu einem Seminar über das tatsächliche Gewicht des Kilos zu fahren, nur recht: Ihr Job ist es normalerweise, durch Norwegen zu fahren und alle möglichen Waagen zu kontrollieren und zu eichen. Doch nun, als ihr Vater plötzlich erkrankt, kommt ihr eine neue Verantwortung zu: In Paris soll sie das norwegische Referenz-Kilo geschützt durch eine Art Urne mit dem internationalen Urtyp abgleichen. Jede Veränderung an der Verpackung führt zu einer Abweichung, was zu einem ersten Konflikt am Flughafen führt. Auf dem Seminar in Paris erfährt Marie, dass ein Kilo nicht unbedingt ein Kilo ist vor allem nicht aus afrikanischer Perspektive. Mit dem Kennenlernen des französischen Wissenschaftlers Pi gerät Maries Welt noch weiter aus der Norm. Erst durch den Tod ihres Vaters lernt sie, ihr Leben nach neuen Maßstäben auszurichten.

Einsatz in Hamburg

ZDFneo, 20.15 Uhr, Krimiserie



Rückkehr des Teufels - In einem Hamburger Einkaufszentrum wird die Leiche einer jungen Frau in einem Müllcontainer gefunden. Sie wurde vergewaltigt und erstickt. Schnell konzentrieren sich die Ermittlungen des Teams um Jenny Berlin auf einen zunächst unbekannten Flüchtigen, der am Fundort der Leiche von einer Zeugin überrascht wurde. Der Mann kann noch am selben Abend festgenommen werden. Wenig später liegt er im Koma. Er soll aus dem zweiten Stock der Wache gesprungen sein, nachdem er vorgab, ein Geständnis ablegen zu wollen. Doch ist er wirklich der Täter? Jenny Berlin findet heraus, dass die Ehefrau eines der beiden Streifenbeamten ebenfalls Opfer einer Vergewaltigung nach gleichem Muster wurde. Der Täter ließ sie jedoch am Leben. Gibt es da eine Verbindung? Obwohl der Mann im Koma von der Ehefrau des Beamten als der damalige Täter identifiziert zu werden scheint, lässt Jenny Berlin nicht locker und begibt sich auf einen Weg zur Wahrheit, der sie selbst in größte Gefahr bringt.

Supergirl

ProSieben, 22.10 Uhr, Actionserie



Lebensenergie - Kara will Mon-El und dessen Kräfte trainieren, aber es kommt durch einen starken Cocktail anders als geplant. Schnell wird klar, dass Mon-Els Grenzen schnell erreicht sind. Diese Erkenntnis macht Kara wütend, da sie viel Potenzial in ihm sieht. Alex versucht sich indes, mit ihren Gefühlen auseinanderzusetzen und bekommt den Rat, sich Kara gegenüber zu öffnen. Diese reagiert völlig unerwartet und bringt Alex damit in eine unangenehme Situation.