trending: die Social-Media-„Tagesschau“ mit Katzen und Friseuren, Miriam Meckel beim G20-Summit und Martin Schulz in der Fischräucherei

Wie sähe eigentlich eine Nachrichtensendung im Fernsehen aus, wenn sie ihre Meldungen ausschließlich nach der Popularität von Artikeln in den sozialen Netzwerken sortieren würde? Nun ja. Skurril. Begonnen hätte sie am Dienstag wie die meisten „Tagesschau“-Ausgaben früherer Jahrzehnte – mit dem Wort „Bonn“. Aber danach würde es ganz anders weiter gehen als in jeder „Tagesschau“ jemals. Spielen wir das ganze anhand der populärsten Dienstags-Artikel deutscher Medien mal durch:

– Bonn. Im Bonner Prozess um den Tod des verprügelten Schülers Niklas forderte die Staatsanwaltschaft am Dienstag einen Freispruch. „Es sei nicht zweifelsfrei sicher, dass der 21 Jahre alte Angeklagte das Opfer angegriffen habe„.

– Köln. Eine im November 2016 gegründete Initiative von Friseuren schnitt am Dienstag Kölner Obdachlosen kostenlos die Haare. „Immer mehr Friseure schließen sich den ‚Engeln mit den Scherenhänden‘ (Selbstbeschreibung) an.“

– Dortmund. Mittelfeldspieler Nuri Sahin hat seinen Vertrag mit Borussia Dortmund bis zum Sommer 2019 verlängert. „Er ist ein Kind der Region, ein richtig guter Typ und im Verein Borussia Dortmund tief verwurzelt„, so BVB-Boss Hans-Joachim Watzke.

– Berlin. „Nach Einschätzung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) können Flüchtlinge einen Beitrag gegen den Fachkräftemangel leisten. Das sagte sie am Dienstag beim Besuch einer Programmierschule für Geflüchtete in Berlin.“

– Nürnberg. Am Mittwoch öffnet Nürnbergs erstes „Katzencafé“ seine Pforten. In der Einrichtung können Gäste gemütlich Kaffee trinken, während um sie herum Katzen laufen, liegen und miauen. „Die Samtpfoten stammen alle aus dem Tierschutz. Sie sind eine Woche vor der Eröffnung eingezogen, um sich ungestört in den Räumlichkeiten eingewöhnen zu können.“

Ein skurriler Themenmix also, der wohl allenfalls in den „RTL II News“ so oder so ähnlich stattfinden könnte. Spannend wäre eine solche Sendung aber durchaus. Allerdings höchstens als unterhaltende Ergänzung am späten Abend und sicher nicht als Ersatz für seriöse Nachrichtenprogramme.