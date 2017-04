Prinzessin Lillifee, Lego Ninjago & Co. sei Dank: Burdas Blue Ocean steigert Gewinn um 65 Prozent

Von

Der Verlag konnte seinen Umsatz damit im sechsten Jahr in Folge steigern. Beim Gewinn sprangen die Kinder-Experten von 8,5 Millionen Euro in 2015 auf 14,1 Millionen Euro in 2016. Als die größten Umsatzbringer für Blue Ocean zählten im vergangenen Jahr die Magazine rund um Prinzessin Lillifee, Playmobil und Lego sowie die dazugehörigen Sticker- und Sammelkartenserien.

„In 2016, dem Jahr unseres gerade einmal zehnjährigen Bestehens, hat sich unser Geschäft weiterhin gegen jeden Markttrend hervorragend entwickelt“, kommentiert Sigrun Kaiser, Vorstandsvorsitzende der Blue Ocean Entertainment AG. „Besonders stolz macht mich aber auch das spektakuläre Wachstum unseres Auslandsgeschäfts. Unser internationales Unternehmensziel für die nächsten Jahre ist damit gesetzt: Wir wollen europaweit führend im Kinderzeitschriftenmarkt werden.“