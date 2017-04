Immer schnelleres Wachstum: Instagram vermeldet 700 Millionen Nutzer

Der nächste Zwischenstopp ist genommen: 600 Millionen Menschen nutzen das boomende Foto-Netzwerk Instagram bereits, wie die Facebook-Tochter heute mitteilte.

Tatsächlich drückt das Social Network aufs Tempo wie nie. Im vergangene August überraschte Instagram mit der Einführung des neuen Features Stories, das Snapchats „Storys“-Format praktisch eins zu eins kopierte.

Mehrere Bilder oder Videos können seitdem zu einer Slideshow aneinandergereiht werden, die nach 24 Stunden wieder verschwindet. Binnen acht Monaten wurde das Feature bereits von 200 Millionen Mitgliedern genutzt, wie die Facebook-Tochter vergangene Woche mitteilte.

Die Produktoffensive hat Instagram ein immer schnelleres Nutzerwachstum beschert. Binnen gerade mal vier Monaten konnte sich die Facebook-Tochter über weitere 100 Millionen neue Mitglieder freuen. Zuvor hatte Instagram für den Meilenstein sechs Monate und dreimal in Folge ziemlich genau neun Monate gebraucht:

Kann Instagram sein Wachstum im gleichen Tempo beibehalten, dürfte spätestens im ersten Quartal 2018 die Milliarden-Grenze durchbrochen werden, die die andere Facebook-Apps wie WhatsApp und der Messenger in vergangenem Jahr bereits geknackt haben.

