„Christian, es geht nicht um Dich“: die spöttische SPD-Antwort auf den gefeierten FDP-Spot von Partei-Chef Lindner

Christian Lindner in schwarz/weiß, im Unterhemd, oft mit dem Smartphone in Hand. Dazu schnelle Schnitte, hippe Musik und cool-klingende Polit-Macho-Phrasen. Mit seinem neuen Werbe-Clip gelang dem FDP-Chef ein Viral-Erfolg. Doch wie es so im Social-Web geht, folgt nach dem Spot schnell der Spott. In diesem Fall kontert der SPD-NRW-Abgeordnete Ibrahim Yetim den Clip des Liberalen: mit Witz und Wut.