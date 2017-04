Blitz-Crowdfunding: Digital-Magazin Republik rund um Constantin Seibt erreicht Finanzierungsziele am ersten Tag

Von

„Heute morgen wachte ich als freier Mann auf. Und jetzt um 15 Uhr habe ich 3000 Verleger. Willkommen an Bord!“, schreibt Constantin Seibt bei Twitter. Am Mittwochmorgen hat das Medienprojekt rund um den Schweizer Journalisten zur finanziellen Unterstützung aufgerufen – innerhalb eines Tages hat Republik alle Ziele erreicht. „Himmel! 3000! Wir rechneten mit einem Monat. Und schaffen es in einem Tag“, zeigt sich Seibt verblüfft.

„Unsere Aufgabe ist es, ein digitales Magazin für den Journalismus des 21. Jahrhunderts zu entwickeln: einen Salon für Debatten und ungelöste Fragen, smart, politisch, fair – und mitreißend genug, dass die Artikel freiwillig gelesen werden“, so schrieben es die Macher in ihrer ersten Infomail im Januar. Dabei soll nicht zuletzt auch die geschäftliche Seite der Unternehmung Journalismus im Auge behalten werden. Ziel sei „ein Medium, das schlagkräftig genug ist, um im öffentlichen Diskurs einen Unterschied zu machen. Und schlank genug, um zu überleben“.

Anfang 2018 soll das Digital-Magazin, das leserfinanziert und werbefrei funktionieren soll, an den Start gehen. Zugesagte Zahlungen von Investoren und Spendern in Höhe von rund 3,5 Millionen Franken waren aber an eine Bedingung geknüpft: „den Test, ob das Publikum das neue Magazin auch will“, wie es im Crowdfundingaufruf heißt. Die zu erzielende Summe in Höhe von 750.000 Franken wurde nun im Rekordtempo erreicht – ebenfalls die nötigen 3000 künftigen Leser. Damit summiert sich das Startkapital auf 4,2 Millionen Franken – die Entwicklung der Republik sei damit für fast zwei Jahre gesichert. Bis dato ist man sogar bei einer Crowdfundingsumme von knapp 950.000 Franken angelangt.

Für 240 Franken bekommen Crowdfunder ein Jahresabonnement „plus vergünstigten Zugang zu allen Veranstaltungen“. Ausserdem werde man automatisch ein Teil des Unternehmens als Mitglied der Project R Genossenschaft. Als „klein wenig Verleger der Republik“ habe man außerdem das Privileg, einen Einblick in „alle wichtigen Entscheide der Redaktion“ zu bekommen.

Neben Constantin Seibt, der lange für den Zürcher Tages-Anzeiger auch über Medien geschrieben hat, ist für die Redaktion Christof Moser an Bord bei Project R. Er war u.a. Politik-Reporter bei Facts, Weltwoche und SonntagsBlick. Zuletzt arbeitete er als Bundeshaus-Journalist und war Medienkritiker bei Schweiz am Sonntag.

Geschäftsführerin von Project R ist Susanne Sugimoto. Sie war u.a. Leiterin der Medienstelle bei Coop, Leiterin des Kommunikationsteams für Zentraleuropa bei der Zementfirma Holcim und führt heute eine eigene Beraterfirma. Außerdem dabei sind: Laurent Burst (Strategie), Nadja Schnetzler (Prozesse und Zusammenarbeit), Clara Vuillemin (Head of IT), Patrick Recher (Software Entwicklung), Thomas Preusse (Software Entwicklung) und François Zosso (Finanzen).