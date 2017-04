„Alle doof, Lindner mega doof“ – FDP und Heimat begeistern auf Facebook mit selbst-ironischem „Doofgedicht“

Von

Trump doof, AfD doof, Deutschland, doof, Brexit doof, Gabriel doof, Merkel doof, Lindner mega doof. Das „Doofgedicht zur gefühlten Lage“ der Welt wartet am Ende mit der Botschaft auf: „Nie war es einfacher, alles besser zu machen“ – es folgt der Aufruf: „Jetzt Mitglied werden“. Selten war Parteiwerbung so unpeinlich. Der Spot kommt nur mit Schrift und Stimme auf FDP-gelbem Untergrund aus und ist nach dem weithin beachteten Lindner-Spot schon die zweite, hoch-kreative Arbeit von Heimat für die FDP. Im Netz gibt es viel Lob für die Spots – ob sich das auch in Stimmen für die FDP niederschlägt wird man sehen.