VDZ: Verleger halten Facebook-Gesetz für eine „Katastrophe“ und Print für „den starken Anker der Branche“

Besonders viel Freude macht den VDZ das Segment der Fachpresse. Seit der tiefen Delle durch die Lehman-Pleite im Jahr 2009, würden die auf Fach-Titel spezialisierten Verlage stetig an Umsatz zulegen. Mittlerweile erwirtschafte die Fachpresse rund vier Milliarden Euro. Die gesamte Branche kam 2016 auf einen Umsatz von 14,8 Milliarden Euro. Im Jahr zuvor lag er noch bei 14,7 Milliarden. Insgesamt würden die Medienhäuser rund 60.000 Mitarbeiter beschäftigen. Dabei entwickeln sich vor allem das Digitalgeschäft und noch stärker der Mobile-Bereich. So rechnen 74 Prozent aller Verlagsmanager mit steigenden Online-Umsätzen, gefolgt von 52 Prozent im Mobile-Sektor und immerhin 50 Prozent bei Paid Content.

Auch wenn nur 21 Prozent aller Verlage bei den gedruckten Heften im kommenden Jahr ein Umsatzwachstum erwarten, spricht VDZ-Geschäftsführer Stephan Scherzer davon, dass Print „weiterhin der starke Anker der Branche“ sei. Mit einem Stopp der Auflagenrückgänge rechnen aber auch die Verleger nicht. Diese gingen in ähnlichem Maß wohl weiter. Trotzdem erwarten die Zeitschriftenverlage 2017 eine „Stabilität im Gesamtumsatz“. Diese kommt überwiegend aus den Zusatzgeschäften und Online.

Auch bleibt es dabei, dass weithin neuen Titel gegründet werden. Allerdings flache der Boom der vergangenen Jahre etwas ab. Nach Einschätzung von Scherzer eint die meisten Neuheiten, dass sie sich an eine spitze Zielgruppe wenden, eine dementsprechende geringe Auflage haben, gute Ausstattung und hohe Preise. Insgesamt ist die Zahl der Fachzeitschriften fast auf 4.000 Titel gestiegen. So zeige eine aktuelle Umfrage, dass Top-Manager Fachmedien für ihre Entscheidungsfindung nutzen. 81 Prozent seien sogar in den vergangenen zwölf Monaten erst durch Investitionsimpulse aus Fachmedien aktiv geworden.

Nach Einschätzung der Verleger würden die Werbetreibenden die Vorteile der Zeitschriften nicht genügend schätzen. So gebe es beispielsweise bei gedruckten Magazinen keinen Second Screen: „Bezahlter Inhalt und uneingeschränkte Aufmerksamkeit, Zeitschriften haben die härteste Medienwährung, die es gibt.“

Eine harte und klare Meinung hat der VDZ zu dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Den Entwurf von Justizminister Heiko Maas hält Scherzer für eine „Katastrophe“. Immerhin würde ein privates Internet-Unternehmen dazu gezwungen, an Stelle der Strafgerichte über die Grenze der Meinungsfreiheit zu entscheiden. Wenn Facebook unter Androhung teurer Strafen entscheiden müsse, ob ein Inhalt gegen geltendes Recht verstoßen könnte, wird das Unternehmen im Zweifel immer erst einmal löschen. Zudem gelte „wehret den Anfängen. Denn irgendwann wird man diese Regeln auch auf die Presseangebote übertragen.“

Grundsätzlich sagt der VDZ-Geschäftsführer: „Es kann nicht sein, dass der Staat seine Hoheit auf Rechtsdurchsetzung ruhen lässt, um Facebook, den größten Inhalteraum der Erde, auch zum größten Zensor zu machen“. Weiter wettert Schwerzer: „Statt eines unausgegorenen Gesetzes, das vor der Wahl durch den Bundestag getrieben werden soll“, sollten alle Kräfte an der konsequenten Durchsetzung des bereits geltenden Rechtes arbeiten.

Deshalb stellte der Verband einen 5-Punkte-Plan vor:

Geltendes Recht muss umgesetzt werden, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist unnötig. Bund und Länder müssen die Strafverfolgung so ausstatten und unterstützen, dass sie zügig geltendes Recht in den sozialen Netzwerken durchsetzten können. Facebook muss eigene Ressourcen aufbauen und 24/7 erreichbar sein, um geltendes Recht nach Aufforderung zeitnah umzusetzen. Die Bürger müssen aufgeklärt und ermutigt werden, bei strafrechtlich relevanten Tatbeständen die Strafverfolgungsbehörden einzuschalten. Es geht nicht nur darum, rechtswidrige Veröffentlichungen zu bekämpfen. Umgekehrt muss auch verhindert werden, dass Quasi-Monopolisten wie Facebook nach eigenem Gutdünken bestimmte rechtmäßige Inhalte nicht veröffentlichen. Deshalb müssen solche marktbeherrschende Plattformen allen rechtmäßigen Inhalten diskriminierungsfreien Zugang gewährleisten.

Eine Befragung der VDZ-Mitglieder ergab, dass 82 Prozent der Medienmanager sagen: „Gegen schrumpfendes Medienvertrauen und Fake News helfen keine Regierungsmaßnahmen.“

Zudem sehen sich die Verleger auch in einer heftigen Auseinandersetzung mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. So ist der VDZ davon überzeugt, dass die presseähnlichen und kostenlosen Angebote von ARD/ZDF, die Paid-Content-Bemühung der Privatwirtschaft erheblich erschweren würden.

Der Verband geht davon aus, dass in den kommenden Monaten das Digitalgeschäft um 11,2 Prozent steigt und die Zusatzgeschäfte der Verlage um 7,2 Prozent. Auf der Print-Seite stehen die Zeichen dagegen leicht auf Minus. So rechnet der Verband mit Rückgängen im Vertrieb von 1,6 Prozent und bei den Anzeigen von 1,9 Prozent.