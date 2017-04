TV-Briefing für Medienmacher: DFB-Pokal-Halbfinale, „Nervöse Republik“ und 100 Tage Donald Trump

Von

+++ ARD +++

Beckmann, 23.00 Uhr: Das passt ja. Direkt im Anschluss das DFB-Pokal-Halbfinale folgt der Ex-„Sportschau“-Moderator und Fußball-Kenner Reinhold Beckmann. In diesem 45-minütigen Portrait nähert er sich Winfried Kretschmann, dem Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, an.

+++ ZDF +++

Markus Lanz, 23.45 Uhr: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung standen die Gäste der Sendung noch nicht fest.



+++ Sat.1 +++

Akte 20.17, 22.15 Uhr: Was für ein Tag für „Akte“-Moderator Claus Strunz. Erst kritisiert Philipp Walulis den ehemaligen Springer-Chefredakteur heftig („Frauke Petrys Twitter-Profil hat ein Gesicht bekommen.“), dann wird bekannt, dass Sat.1 ihn zum Kanzler-Duell schickt. In der heutigen „Akte“-Ausgabe geht es unter anderem um die Frage, wie gefährlich Mallorca ist.

100 Tage Donald Trump, 23.10 Uhr: Die Reportage von Spiegel TV zieht eine Bilanz der ersten hundert Tage des neuen US-Präsidenten.

+++ ProSieben +++

Circus Halligalli, 22.10 Uhr: Zu Gast in der ProSieben-Sendung ist unter anderem Joko Winterscheidt. Der Moderator will diesmal Gast in seiner eigenen Sendung sein. Kann man machen, muss man nicht …

+++ 3Sat +++

Vive la France! – Junge Franzosen fordern den Wandel, 22.25 Uhr: Während ARD und ZDF für ihre Ignoranz der Präsidentschaftswahlen in Frankreich einiges an Kritik einstecken mussten, kümmern sich 3sat, aber auch Phoenix durchaus um das Thema. Zum Beispiel mit dieser Dokumentation über die politische Einstellung der jungen Generation.

Team Sorel, 23.15 Uhr: Die Dokumentation beleuchtet die Situation im Problemviertel Quartiers Nord von Marseille.

+++ ARTE +++

I Am Not Your Negro, 20.15 Uhr: Diese filmische Analyse des US-Rassenhasses wurde 2015 für einen Oscar nominiert.

+++ NDR +++

Nervöse Republik, 22.15 Uhr: Die Medien-Doku des Jahres. Nach der Premiere in der ARD wiederholt der NDR nun den Film von Stephan Lamby.

Prime Time-Tipp



Halbfinale im DFB-Pokal, 20.15 Uhr: Borussia Mönchengladbach trifft auf Eintracht Frankfurt. Es geht um nichts anderes, als die Reise zum DFB-Pokal-Finale nach Berlin.