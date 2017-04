Die große Auflagen-Analyse der Regionalzeitungen: B.Z., Express und tz verlieren 12%

Von

Beginnen wir unsere traditionelle Reise durch das Land der größten 78 Regionalzeitungen wie immer in Berlin. Dort gelingt es dem Tagesspiegel, immer mehr ePaper-Abos an den Mann zu bringen. Hier stieg die Zahl im Vergleich zum ersten Quartal 2016 von 8,457 auf 15.488. Die Papier-Abos schrumpften gleichzeitig nicht ganz so stark – unter dem Strich und verbunden mit den Exemplaren, die im Einzelhandel abgesetzt werden, bleibt ein Plus von 1,1%. Der Tagesspiegel ist damit das einzige Blatt in unserer Statistik, das ohne Sondereffekte zulegen konnte.

Bei den anderen Berliner Tageszeitungen sehen die Zahlen nicht so gut aus: die Berliner Zeitung büßt 6,1% ein, der Berliner Kurier 9,7%, die Berliner Morgenpost 10,8% und die B.Z. sogar heftige 12,5%. Das ist für sie der größte bisher verzeichnete prozentuale Rückgang überhaupt.

In den fünf anderen östlichen Bundesländern wachsen die Verluste tendenziell ebenfalls: Nur eins der 14 in unserer Statistik verzeichneten Blätter büßte hier weniger als 4% ein: die Freie Presse 3,9%. Um mehr als 5% ging es für die Märkische Allgemeine, die Leipziger Volkszeitung und vor allem die Morgenpost für Sachsen nach unten. Die Morgenpost reiht sich mit einem Minus von 10,7% in die bitteren Zahlen des Boulevard-Marktes ein.

Auch in Hamburg schrumpft die Zahl der Zeitungs-Käufer weiterhin sehr schnell: die Hamburger Morgenpost ist mit einem Minus von 10,8% bei weniger als 50.000 per Abo und Einzelverkauf abgesetzten Exemplaren angekommen, das Hamburger Abendblatt verliert 5,9%. Einen Tick weniger schlecht sieht es in Bremen und Bremerhaven aus – vor allem für den Weser-Kurier.

IVW 2017/I: Die größten Regionalzeitungen (Teil 1) Platz Titel / Belegungseinheit Abos + Einzelverkauf 2017/I vs. 2016/I in % Berlin* 1 Der Tagesspiegel** 92.874 984 1,1 2 B.Z. 81.607 -11.618 -12,5 3 Berliner Zeitung 76.273 -4.917 -6,1 4 Berliner Kurier 60.661 -6.538 -9,7 5 Berliner Morgenpost 58.061 -7.065 -10,8 Brandenburg 1 Märkische Allgemeine Gesamt 105.696 -6.149 -5,5 2 Märkische Oderzeitung Gesamt*** 87.468 -4.333 -4,7 3 Lausitzer Rundschau Gesamt 67.198 -2.954 -4,1 Mecklenburg-Vorpommern 1 Ostsee-Zeitung Gesamtausgabe 121.055 -5.934 -4,7 2 Schweriner Volkszeitung Gesamt 71.905 -3.216 -4,3 3 Nordkurier Gesamtausgabe 67.334 -3.014 -4,3 Sachsen-Anhalt 1 Mitteldeutsche Zeitung Gesamt Sachsen-Anhalt Süd MZ-Gesamt + Naumburger Tageblatt 175.248 -7.626 -4,2 2 Volksstimme Gesamt 160.941 -7.056 -4,2 Sachsen 1 Freie Presse Gesamt 226.140 -9.065 -3,9 2 Sächsische Zeitung 010 Gesamt 207.044 -9.762 -4,5 3 Leipziger Volkszeitung Gesamt 162.688 -8.667 -5,1 4 Morgenpost für Sachsen Gesamt 53.718 -6.421 -10,7 Thüringen 1 MGT Thüringen Gesamtausgabe (TA+TLZ+OTZ) 239.537 -10.936 -4,4 2 Südthüringer Presse Plus Hauptausgabe 61.924 -3.035 -4,7 Bremen 1 Weser-Kurier Gesamtausgabe 129.141 -5.381 -4,0 2 Nordsee-Zeitung Gesamt 48.810 -1.553 -3,1 Hamburg 1 Hamburger Abendblatt/Bergedorfer Zeitung 159.287 -9.997 -5,9 2 Hamburger Morgenpost 49.032 -5.947 -10,8 *: Zahlen für Berlin wegen besserer Vergleichsmöglichkeiten Mo-Fr / In allen anderen Bundesländern Mo-Sa **: inklusive Potsdamer Neueste Nachrichten ***: plus Oranienburger Generalanzeiger + Ruppiner Anzeiger + Gransee-Zeitung Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA

In Niedersachsen und Schleswig-Holstein liegen die Minuszahlen der neun in unserer Tabelle verzeichneten Titel zwischen 2,4% und 4,4%. Am deutlichsten verloren die Kombi HAZ und Neue Presse in Hannover, sowie die Kieler Nachrichten und die Lübecker Nachrichten, am glimpflichsten kamen die Neue Osnabrücker Zeitung, die Kreiszeitung und die sh:z davon.

Zu den größten Krisengebieten in Sachen Zeitungsverkäufe gehört auch wieder Nordrhein-Westfalen. Die großen Drei – Funke mit WAZ & Co., Rheinische Post und Kölner Stadt-Anzeiger – büßten zwischen 4,7% und 5,9% ein, die Westdeutsche Zeitung weiter hinten sogar 7,4% und der Express satte 12,4%. Um weniger als 4% ging es einzig für die Zeitungsgruppe Münsterland, die Neue Westfälische und die mediaregion Ruhrgebiet/Westfalen (u.a. Ruhr Nachrichten) bergab. In Hessen büßte die Vermarktungs-Kombi RheinMainMedia, zu der u.a. die Frankfurter Neue Presse und die Frankfurter Rundschau gehören, ebenfalls deutliche 5,3% ein.

IVW 2017/I: Die größten Regionalzeitungen (Teil 2) Platz Titel / Belegungseinheit Abos + Einzelverkauf 2017/I vs. 2016/I in % Niedersachsen 1 HAZ/NP Hannover* 375.692 -17.094 -4,4 2 Nordwest-Zeitung** 191.041 -6.049 -3,1 3 Neue Osnabrücker Zeitung [A-C]*** 190.943 -5.165 -2,6 4 Braunschweiger Zeitung Hauptausgabe + Goslarsche Zeitung + Harz-Kurier Gesamtausgabe 137.193 -5.101 -3,6 5 Landeszeitung für die Lüneburger Heide 76.625 -2.857 -3,6 6 Kreiszeitung Gesamt + Leine-Deister-Zeitung 70.971 -2.033 -2,8 Schleswig-Holstein 1 sh:z Gesamtausgabe 171.573 -4.155 -2,4 2 Kieler Nachrichten GAK Gesamt 81.028 -3.374 -4,0 3 Lübecker Nachrichten Gesamt 79.567 -3.291 -4,0 Nordrhein-Westfalen 1 Funke-Mediengruppe Funke-Medien-G (WAZ+NRZ+WP+WR)+IKZ 524.978 -33.052 -5,9 2 Rheinische Post Gesamt 277.968 -13.775 -4,7 3 Zeitungsgruppe Köln Abozeitungen Gesamt (Kölner Stadtanzeiger/Kölnische Rundschau) 240.547 -12.412 -4,9 4 ZGM Ztg-Gr Münsterland 215.966 -7.732 -3,5 5 Zeitungsgruppe Neue Westfälische ohne Mindener Tageblatt 168.478 -6.693 -3,8 6 WA-Westfälischer Anzeiger Gesamtausgabe**** 146.414 -6.729 -4,4 7 mrw Mediaregion Ruhrgebiet/Westfalen Gesamtausgabe 1000***** 125.428 -4.064 -3,1 8 Westfalen-Blatt Gesamtauflage 101.962 -5.054 -4,7 9 Westdeutsche Zeitung plus Gesamt 100.678 -8.013 -7,4 10 Zeitungsgruppe Köln Express Gesamt 100.137 -14.217 -12,4 11 Aachener Zeitung/Aachener Nachrichten Gesamt 99.479 -4.373 -4,2 12 General-Anzeiger Bonn 63.746 -2.937 -4,4 13 Recklinghäuser Zeitung 49.485 -2.592 -5,0 Hessen 1 RheinMainMedia Gesamt 166.519 -9.330 -5,3 2 HNA Regional Hessen+WLZ 157.410 -5.978 -3,7 3 Darmstädter Echo plus (017) 75.468 k.V.m. 4 Zeitungsgruppe Lahn-Dill 55.133 -2.061 -3,6 5 Wiesbaden Komplett (Wiesb. Kurier/Wiesb.Tageblatt) 50.687 -2.926 -5,5 *: plus Schaumburger Nachrichten, Göttinger Tageblatt, Hildesheimer Allgemeine Zeitung, Aller-Zeitung-Wolfsburger Allgemeine, DEWEZET, Peiner Allgemeine Zeitung, Die Harke, Walsroder Zeitung, Täglicher Anzeiger, Einbecker Morgenpost, Alfelder Zeitung, Schaumburger Zeitung, Neue Deister-Zeitung, Seesener Beobachter, Gandersheimer Kreisblatt, Schaumburg-Lippische Landeszeitung **: plus Ostfriesen-Zeitung, Wilhelmshavener Zeitung, Jeversches Wochenblatt, Anzeiger für Harlingerland, General-Anzeiger, Ostfriesischer Kurier, Norderneyer Badezeitung ***: plus Ostfriesische Nachrichten und Delmenhorster Kreisblatt ****: plus Hellweger Anzeiger Gesamtausgabe + Westfälische Rundschau (Unna / Kamen) *****: ohne Recklinghäuser Zeitung und Hellweger Anzeiger Gesamtausgabe + Westfälische Rundschau (Unna / Kamen) Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA

Einen Tick weniger schlecht sieht es tendenziell weiterhin im Süden der Republik aus. Hier gibt es noch eine Reihe von Blättern, die weniger als 3% oder sogar weniger als 2% verlieren. In Rheinland-Pfalz gilt das für Die Rheinpfalz auf Platz 1. Die Rhein-Main-Presse Rheinland-Pfalz büßt hier hingegen 4,5% ein. Im Saarland verliert die Saarbrücker Zeitung 3,2%.

In Baden-Württemberg kann die Schwäbische Zeitung zufrieden sein – mit dem Minus von 1,6%, das klar unter dem Durchschnitt der Branche liegt. Zwischen 2,4% und 2,7% verloren die Badische Zeitung, die Badischen Neuesten Nachrichten, der Schwarzwälder Bote und die Heilbronner Stimme. Am deutlichsten nach unten ging es hier für das Duo Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten.

In Bayern gibt es auf den ersten Blick sogar noch einen Gewinner, doch das 4,9%-Plus der Passauer Neuen Presse liegt an der Übernahme der kleinen Zeitungen Reichenhaller Tagblatt und Freilassinger Anzeiger. Ohne diese zugekauften über 8.000 Zeitungs-Käufer läge auch die PNP im Minus. Weniger als 2% verloren in Bayern der Fränkische Tag und der Donaukurier, am deutlichsten verlor die tz – nämlich heftige 12,0%.

IVW 2017/I: Die größten Regionalzeitungen (Teil 3) Platz Titel / Belegungseinheit Abos + Einzelverkauf 2017/I vs. 2016/I in % Rheinland-Pfalz 1 Die Rheinpfalz Gesamt inkl. Pirmasenser Zeitung 213.713 -5.401 -2,5 2 Rhein-Zeitung Gesamt 167.444 -5.692 -3,3 3 Rhein-Main-Presse Rheinland-Pfalz-Kombi 31 89.514 -4.196 -4,5 4 Trierischer Volksfreund Gesamtausgabe 76.295 -3.037 -3,8 Saarland 1 Saarbrücker Zeitung ohne Pfälzischer Merkur 113.322 -3.741 -3,2 Baden-Württemberg 1 Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten Gesamt* 287.681 -12.427 -4,1 2 Südwest Presse Gesamt** 281.053 -9.897 -3,4 3 Schwäbische Zeitung Gesamt 154.132 -2.463 -1,6 4 Badische Zeitung 104 Gesamtausgabe 123.588 -3.264 -2,6 5 Badische Neueste Nachrichten Gesamt 220 114.712 -2.880 -2,4 6 Mannheimer Morgen Ausgabe B*** 112.572 -3.960 -3,4 7 Südkurier Gesamt 001 106.135 -3.234 -3,0 8 Schwarzwälder Bote Gesamt 104.698 -2.789 -2,6 9 Rhein-Neckar-Zeitung Gesamt 76.346 -2.731 -3,5 10 Heilbronner Stimme Gesamt 76.156 -2.090 -2,7 Bayern 1 Augsburger Allgemeine mit Allgäuer Zeitung Gesamt 284.099 -7.840 -2,7 2 Nürnberger Nachrichten Gesamt 240.460 -8.566 -3,4 3 Münchner Merkur Gesamtausgabe 228.340 -7.456 -3,2 4 Passauer Neue Presse Gesamt 152.291 7.117 4,9 5 Main-Post 5 T Total 131.607 -3.552 -2,6 6 Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung 114.313 -2.313 -2,0 7 tz-München 99.669 -13.601 -12,0 8 Mittelbayerische Zeitung Gesamt 97.831 -2.941 -2,9 9 Fränkischer Tag Gesamt/ZRO Zeitungsring Oberfranken + Saale Zeitung 94.822 -1.472 -1,5 10 Donaukurier Gesamt 80.693 -1.054 -1,3 11 Der neue Tag Gesamt 08 68.581 -2.381 -3,4 12 Main-Echo Gesamt 66.201 -2.022 -3,0 13 Frankenpost Gesamt + Neue Presse Gesamtausgabe Coburg 64.729 -3.522 -5,2 *: plus Waiblinger Kreiszeitung, Nürtinger Zeitung/Wendlinger Zeitung, Kreiszeitung Böblinger Bote, Backnanger Kreiszeitung, Rems-Zeitung, Gäubote, Sindelfinger Zeitung/Böblinger Zeitung, Mühlacker Tagblatt, Vaihinger Kreiszeitung, Heidenheimer Neue Presse, Murrhardter Zeitung **: plus Der Teckbote, Bietigheimer Zeitung, Eberbacher Zeitung ***: plus Fränkische Nachrichten, abzüglich Bergsträßer Anzeiger (Hessen) ****: abzüglich Trostberger Tagblatt und Südostbayerische Rundschau Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA

