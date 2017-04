Vorbild Handelsblatt Wirtschaftsclub? Jetzt baut auch Axel Springer für die Welt-Gruppe einen Club auf

Von

Es war ein branchenweit beachteter Schachzug: Die Verlagsgruppe Handelsblatt um Herausgeber Gabor Steingart gründete Anfang vergangenen Jahres den Wirtschaftsclub. Abonnenten sowie Inhaber des Digital-Passes der Düsseldorfer Wirtschaftszeitung können so eine Reihe von Vorteilen nutzen – von Diskussionsrunden mit Top-Größen aus Wirtschaft und Politik bis zu Besuchen von hochkarätigen Kunstevents. Zum Start bezeichnete Steingart den Wirtschaftsclub als eine zukunftsweisende Form der Leser-Blatt-Bindung: „Eine moderne Wirtschaftszeitung verbindet nicht nur Texte mit Bildern, sondern Menschen mit Menschen.“

Jetzt zieht Axel Springer nach. Der Berliner Medienkonzern gründet für seine Tageszeitung Die Welt einen eigenen Club, der sich an Größen aus der Wirtschaft und Politik richten soll. „Der gerade im Aufbau befindliche Welt Club richtet sich an Top-Entscheider, Gründer, Vordenker – an Menschen, die unsere Gesellschaft prägen. Um einen entsprechenden Austausch und die dazugehörige Qualität der Veranstaltungen (Akademie, Kunst, Golfen…) zu gewährleisten, wird die Zahl der Mitglieder begrenzt sein“, erklärt eine Sprecherin von Springer auf Anfrage von MEEDIA. Einen Zeitpunkt, wann der Club konkret starten soll, nannte die Sprecherin hingegen nicht. Ebenso wie das Handelsblatt will der von Vorstandschef Mathias Döpfner geführte Springer-Konzern hierdurch die Leser-Blatt-Bindung für das wichtigste journalistische Flaggschiff des Unternehmens verbessern. „Welt hat mit dem Welt-Wirtschaftsgipfel, dem Welt-Literaturpreis oder auch den Empfängen zu Kunstausgaben oder Guest Editions eine gute Tradition, Menschen zusammenzubringen und den Austausch zu fördern. Das setzen wir jetzt mit dem Welt Club über das gesamte Jahr fort“, ergänzt die Konzernsprecherin.

Um den Welt Club auf rechtlich eigenständige Beine zu stellen, will das Berliner Printhaus die WeltN24 Club GmbH gründen. Geschäftsführerin ist hier laut einem Webeintrag Kristina Faßler. Sie hatte im November 2015 die Marketing-Leitung von WeltN24 übernommen. Dass der Berliner Medienriese mit dem Welt Club stärker Top-Enscheider für die Tageszeitung begeistern will, ist verständlich. Springer hofft dadurch, die Auflagenerosion der Zeitung zu verlangsamen oder im besten Fall zu stoppen. Denn verkaufte Springer von dem traditionsreichen Blatt (inklusive Welt Kompakt) im 4. Quartal 2015 noch 187.866 Exemplare, waren es im vergleichbaren Quartal des Folgejahres nur 182.079. Das entspricht einem Rückgang von mehr als drei Prozent.