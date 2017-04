Mord in bester Gesellschaft

Das Erste, 20.15 Uhr, Krimi



Das Scheusal - Wendelins (Fritz Wepper) Tochter Alexandra (Sophie Wepper) soll einen Artikel über den Serienmörder Gerd Granitzka (Felix Vörtler), genannt "das Scheusal", schreiben. Alexandras Patenonkel Konstantin Karoschek (Fred Stillkrauth) hat sich in der Vergangenheit ausführlich mit dem Fall des Serienmörders beschäftigt. Obwohl sein ehemaliger Freund Wendelin ihm ein Dorn im Auge ist, organisiert er ein Treffen zwischen dem Psychologen, seiner Tochter und dem einsitzenden Gerd Granitzka. Wendelin ist nach dem Treffen jedoch misstrauisch und überprüft alte Gerichtsgutachten, in denen er aufgrund fehlerhafter Ermittlungen einige Ungereimtheiten entdeckt. Seine Neugier wird ihm jedoch zum Verhängnis und Wendelin wird kurzerhand für gemeingefährlich erklärt und in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen - woran auch Konkurrent Konstantin Karoschek nicht ganz unschuldig ist. Alexandra ist schockiert. Um ihrem Vater zu helfen, ist ihr jedes Mittel recht. Unterdessen findet Oberkommissar Donald Becker (Wayne Carpendale) das Skelett eines Jungen, der seit neun Jahren vermisst wird. Die grausame Tat trägt unverkennbar die Handschrift des "Scheusals". Doch sind Gefangener und Täter tatsächlich ein und dieselbe Person?

Im Tunnel

ZDF, 20.15 Uhr, Psychothriller



Das geordnete Leben von Maren Adam gerät plötzlich aus den Fugen, als ihr Bruder erschlagen aufgefunden wird. Die Polizei ermittelt, aber sie kann den Mörder nicht finden. Maren lässt der Tod des Bruders nicht los. Sie beginnt, auf eigene Faust zu recherchieren und findet Hinweise auf eine ungeheure Verschwörung: Ist ihr Bruder Opfer einer kriminellen Gruppe, die dabei ist, im alten Tunnelsystem unter Hamburg Giftmüll einzulagern? Während Marens Mann Mehdi und ihre Kinder Paula und Daniel versuchen, wieder in den Alltag zurückzukehren, verbeißt sich Maren in ihre Recherchen, um Beweise für ihre Vermutung zu finden. Denn niemand glaubt ihr. Die Polizei scheint eine falsche Fährte zu verfolgen. Es kommt zu Auseinandersetzungen, Missverständnissen, Beschwichtigungen. Mehr und mehr entfernt Maren sich von den anderen. Sie fühlt sich zunehmend allein gelassen und bedroht. Mehdi und Marens beste Freundin Iris merken viel zu spät, dass nicht Maren in Gefahr ist, sondern tatsächlich wird Maren zu einer Gefahr für sich und ihre Familie. Eine Katastrophe ist kaum noch zu verhindern. Der Thriller um illegalen Giftmüll in Hamburg entpuppt sich nach und nach als ein Drama um den schmalen Grat zwischen Realität und Wahn. "Im Tunnel" ist die Geschichte einer Frau, die um ihre Anerkennung, ihre Familie und ihre Freiheit kämpft.

Wer wird Millionär?

RTL, 20.15 Uhr, Quiz



Das große Zocker-Special - Wer spielt in der 10. Ausgabe von "Wer wird Millionär? - Das große Zocker-Special" voll auf Risiko? Wer tritt bei Günther Jauch eine Heldenreise an und wer traut sich den Durchmarsch bis zur 16.000-Euro-Frage zu? Nur wer mutig genug ist, die ersten neun der 15 Fragen ohne die Verwendung eines Jokers zu beantworten, hat die Chance, als zweifacher Millionär den Ratestuhl verlassen zu können. Wer zockt angstfrei bis zum Schluss und lässt sich von Günther Jauch nicht aus der Ruhe bringen?

Lethal Weapon

Sat.1, 20.15 Uhr, Actionserie



Als der „Texas Ranger“ Mark Ervin bei einem Gefangenentransport überfallen und ermordet wird, legen sich Murtaugh (Damon Wayans) und Riggs (Clayne Crawford) mit dem Sheriff’s Department an.

The Big Bang Theory

ProSieben, 20.15 Uhr, Sitcom



Onkel Doktor Cooper - Da Sheldon für ein paar Tage weg ist, genießen die Freunde nicht nur die Zeit ohne ihn, sondern sie malen sich auch aus, wie es wäre, wenn ihn keiner von ihnen je kennen gelernt hätte. Schnell sind sie sich klar, dass das Leben für alle anders verlaufen wäre und zwar nicht wirklich besser - so stressig Sheldon auch manchmal sein kann.

Fantastic Four

kabel eins, 20.15 Uhr, Superheldenverfilmung



Geldgeber Victor von Doom will mit vier Forschern zu einem wissenschaftlichen Trip ins Weltall starten. Dabei geraten sie in ein kosmisches Unwetter. Fortan sind alle mit anderen übermenschlichen körperlichen Fähigkeiten ausgestattet. Während aus seinem Begleiterquartett die Fantastischen Vier werden, wachsen in von Doom finstere Kräfte.

Wirt sucht Liebe

RTL2, 20.15 Uhr, Realitysoap



Der Hollywood-Star Brigitte Nielsen will fünf Single-Wirte mit ihren potenziellen Traumfrauen zusammenbringen. Nach einem ersten Kennenlernen entscheiden die Single-Gastronomen, mit welchen Bewerberinnen sie eine Woche verbringen möchten. In diesem Rahmen lernen die Frauen die Wirte, ihre Freunde und Familien und nicht zuletzt die Gaststätten kennen. Bei wem stimmt die Chemie?

Breaking Dawn - Bis(s) zum Ende der Nacht 2

VOX, 20.15 Uhr, Fantasyfilm



Bella und ihr blutsaugender Gatte Edward sind endlich Eltern, doch die schwere Geburt hätte Bella beinahe das Leben gekostet. Edward konnte sie nur retten, indem er sie ebenfalls zur Vampirin machte. Ihre Tochter Renesmée ist sowohl Mensch als auch Vampir, weshalb sie über übernatürliche Fähigkeiten verfügt. Der mächtige Volturi-Clan fühlt sich dadurch zu einer neuen Attacke herausgefordert und bei diesem alles entscheidenden Kampf muss auch Bella antreten.

Die zwei Leben der Veronika

Arte, 20.15 Uhr, Drama



Die junge Veronika verlässt Familie und Freund in Warschau und geht nach Krakau. Dort kann sie den lang ersehnten Gesangsunterricht nehmen und ihre außergewöhnliche Stimme weiter fördern. Obwohl die daraufhin zunehmenden Herzbeschwerden sie beunruhigen, gibt Veronika ihrer Leidenschaft und Neigung zum Gesang uneingeschränkt nach und gewinnt einen Wettbewerb, der es ihr ermöglicht, bei der nächsten öffentlichen Veranstaltung als erste Solistin zu singen. Eines Tages fällt ihr in der Stadt ein Mädchen in einer Touristengruppe auf, das ihr verblüffend ähnlich sieht. Bald darauf bricht Veronika bei ihrem ersten Auftritt zusammen und stirbt an den Folgen eines Herzinfarkts. Das junge Mädchen, welches ihr so sehr ähnelt, heißt Véronique und lebt in Frankreich. Auch sie hat eine Vorliebe für die Musik und gibt Musikunterricht an einer Schule. Auch sie ist Linkshänderin und leidet an einem Herzfehler. Bei einer Vorführung in der Schule begegnet sie dem Marionettenspieler Alexandre, der außerdem Kinderbücher schreibt. Die flüchtige Begegnung mit ihm hat eine nachhaltige Wirkung auf Véronique, die sich sonderbar zu ihm hingezogen fühlt. Bald darauf erhält sie mysteriöse Anrufe, bei denen sie dieselbe Musik zu hören bekommt, die sie mit ihren Schülern übt. Was sie nicht weiß, ist, dass genau diese unbekannte Komposition schon von einer anderen Veronika gesungen wurde ... Kurz darauf empfängt Véronique eine Reihe geheimnisvoller Briefe. Sie folgt den darin enthaltenen Hinweisen und gelangt nach Paris, wo sie erneut auf Alexandre trifft. Der Puppenspieler führt die Geschichte dorthin zurück, wo sie begonnen hat...

Tod einer Polizistin

Das Erste, 22.45 Uhr, Doku



Das kurze Leben der Michele Kiesewetter - Von keinem anderen NSU-Opfer ist so wenig bekannt wie von Michèle Kiesewetter. Was war sie für ein Mensch, welche Wünsche und Träume hatte sie? Warum war sie an diesem Tag, an dem sie eigentlich frei gehabt hätte, doch im Dienst und auf der Theresienwiese in Heilbronn. Bereits mit 15 Jahren will Michèle Kiesewetter Polizistin werden. Der Job in Uniform ist ihr großer Traum. Aus der thüringischen Heimat zieht sie deshalb nach Baden-Württemberg und geht an die Polizeischule. Danach wird sie Mitglied einer Spezialeinheit. Demonstrationen, Razzien, verdeckte Einsätze im Drogenmilieu gehören zu ihrem Arbeitsalltag. Bis zu jenem Apriltag 2007, an dem sie durch einen Kopfschuss stirbt. Sie ist sofort tot. Ihr Streifenkollege überlebt schwer verletzt. Wer macht so etwas? Die Ermittler rätseln Jahre lang. Als am Streifenwagen die DNA einer weiblichen Person gefunden wird, die auch bei diversen anderen Straftaten in ganz Europa auftaucht, ist man sich sicher, die Mörderin zu haben. Viel zu lange konzentriert sich die Sonderkommission auf dieses Phantom. Und steht, nachdem herauskommt, dass es sich um verunreinigte Wattestäbchen der Kriminaltechnik handelt, wieder ganz am Anfang. Nun wird auch im näheren Umfeld und im Kollegenkreis ermittelt. Bis 2011 im ausgebrannten Wohnmobil von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt die entwendeten Dienstpistolen von Michèle Kiesewetter und ihrem Kollegen gefunden werden. Ein Puzzle scheint gelöst. Seitdem ist die Polizistin das zehnte und letzte Opfer des NSU. Doch passt das alles?