TV-Briefing für Medienmacher: Stammheim, die RAF und die Frage, wer Michèle Kiesewetter ermordete?

ARD

Weltspiegel extra, 21.45 Uhr: Für eine halbe Stunde gehen die ARD-Korrespondenten Jan Philipp Burgard und Stefan Niemann der Frage nach, wie tiefgreifend die Präsidentschaft von Donald Trump Amerika bereits verändert hat.

Tod einer Polizistin, 22.45 Uhr: Die Dokumentation rollt den Fall der erschossenen Polizistin Michèle Kiesewetter noch einmal auf. Mittlerweile gilt die rechtsradikale Terrorzelle NSU als verantwortlich. So belastete Beate Zschäpe bereits im Februar 2016 Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos in der Sache. Trotzdem bleiben noch immer eine Vielzahl ungeklärter Fragen. Diesen spürt der ARD-Film nach.

Stammheim – Die RAF vor Gericht. 23.30 Uhr: Im Anschluss an die Dokumentation über die erschossene Michèle Kiesewetter zeigt das Erste die Doku über die RAF-Prozesse gegen Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Ulrike Meinhof und Jan-Carl Raspe. Der Prozess-Marathon in einer umgebauten Mehrzweckhalle Stammheim im Jahr 1977 war der Auslöser für den so genannten „Deutschen Herbst“.

RTL





Extra, 22.15 Uhr: Das Magazin von Birgit Schrowange war eines der ersten Reportage-Formate, das immer wieder mit Selbstversuchen ihrer Reporter von sich Reden machte.

30 Minuten Deutschland, 23.30 Uhr: Die heutige Ausgabe der RTL-Reportage-Reihe steht unter der Überschrift: „Inkasso auf Mallorca – Wie Deutsche im Ausland Geld eintreiben“

3Sat

Ueli Maurers Pommes-Frites-Automat, 22.25 Uhr: Es ist der scheinbar schrullige Höhepunkt des TV-Abends. 3Sat stellt in dieser Reportage den Schweizer Bauer Ueli Maurer in den Mittelpunkt. Der Hobby-Erfinder tüftelt seit gut zehn Jahren an einem Pommes-Frites-Automaten, den er nach Dubai verkaufen will. Bislang steckte Maurer mehr als drei Millionen Schweizer Franken in seinem Lebenstraum.

NDR

Zwei Küsten – Zwei Kämpfer: Duell um die Macht im Norden, 22.45 Uhr: Am 7. Mai ist Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) tritt gegen den eher unbekannten CDU-Kandidaten Daniel Günther an. Der NDR stellt die beiden Politiker in einem Doppel-Portrait vor.

Phoenix

Unter den Linden, 22.15 Uhr: Während ARD und ZDF die Wahl in Frankreich außerhalb der Nachrichtensendungen am Sonntag weitgehend ignorierten, kümmert sich immerhin Phoenix um eine Nachbetrachtung. Im Talkformat des Senders spricht Moderator Alfred Schier mit dem ehemaligen ARD-Korrespondenten Rolf-Dieter Krause und Anne Mailliet von France 24.

Prime Time-Tipp





Die zwei Leben der Veronika, 20.15 Uhr (Arte): Ein moderner Klassiker von Krzysztof Kieślowski. Der Film über das Leben zweier Zwillingsschwestern erhielt 1991 in Cannes gleich drei Preise. Später feiert der Regisseur mit der „Drei Farben“-Trilogie weitere Erfolge, ehe er im Jahr 1996 an einem Herzinfarkt verstarb.