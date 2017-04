trending: die Wahl in Frankreich, der Clasico, der AfD-Parteitag und Thomas Gottschalks Lust auf Twitter

#trending // Social Web Real Madrid und der FC Barcelona sind zwei Giganten in den sozialen Netzwerken. Kein Wunder also, dass das direkte Aufeinandertreffen der beiden spanischen Spitzen-Fußballclubs auch Facebook in Wallung brachte – erst recht angesichts des dramatischen Spielverlaufs mit Lionel Messis Siegtreffer in letzter Sekunde. Das Endergebnis des Matches bescherte dem FC Barcelona auf Facebook innerhalb von etwas mehr als einer Stunde über eine Million (!) Likes, Reactions, Shares und Kommentare. Die Meldung des Tores zum Endstand von 2:3 kam vorher schon auf mehr als 310.000 Interaktionen. Der erfolgreichste Post von Real Madrid stammte hingegen von vor dem Spiel: „Matchday!“ kam auf über 250.000 Reaktionen. Nach dem Spiel gab es für die Real-Fans dann keinen großen Grund mehr für Likes. Stärkster deutscher Fußballclub war bei Facebook am Wochenende Borussia Dortmund – mit 923.000 Interaktionen für alle Posts von Freitag bis Sonntag. Bayern München folgt mit 546.000 auf Platz 2, Werder Bremen und Schalke 04 erreichten 134.000 und 111.000 Interaktionen. Auf den Rängen 5 und 6 folgen mit dem VfB Stuttgart und dem FC St. Pauli schon die ersten Zweitliga-Clubs, auf 7 mit dem 1. FC Magdeburg sogar ein Drittliga-Verein. Er hatte nach dem Sieg gegen Großaspach und dem damit verbundenen Sprung auf Platz 3 der Tabelle Grund für Jubel. 👏👏👏👏👏FULL-TIME | FINAL🏁 Real Madrid v FC Barcelona (2-3)⚽ Messi (32', 85'), Rakitic (72')👏👏👏👏👏—👍 Who has been… Posted by FC Barcelona on Sonntag, 23. April 2017