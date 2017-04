Rund zwei Wochen nach seiner Festnahme ist ein italienischer Journalist in der Türkei wieder freigelassen worden. Der Filmemacher Gabriele Del Grande sei auf dem Rückweg in seine Heimat, erklärte der italienische Außenminister Angelino Alfano am Montag auf Twitter. Del Grande war am 9. April nahe der syrischen Grenze festgenommen worden.