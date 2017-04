Mieser Start für Gottschalks „Little Big Stars“, ordentlicher für die „Honigfrauen“ vom ZDF

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Sonntag wissen müssen:

1. Miserabler Start für Gottschalks „Little Big Stars“

Da hatten sich die Macher sicher andere Zahlen erhofft: 2,53 Mio. Leute entschieden sich am Sonntagabend für die neue Sat.1-Show „Little Big Stars“, darunter 930.000 14- bis 49-Jährige. Im Gesamtpublikum reichten die 7,3% wenigstens noch für das Sender-eigene Mittelmaß, in der jungen Zielgruppe blieb die Show klar unter dem ohnehin schon auf 8,7% zusammen geschrumpften Durchschnitt der jüngsten 12 Monate. Vor allem die Männer blieben der Show fern. Dort gab es unter den 14- bis 49-Jährigen 6,0%, bei den Frauen 8,7%.

2. ZDF-Dreiteiler „Honigfrauen“ mit ordentlicher Premiere – aber ohne Chance gegen den starken ORF-„Tatort“

Das ZDF schickte am Sonntagabend den Dreiteiler „Honigfrauen“ an den Start. Die Premiere glückte schonmal, 5,20 Mio. Zuschauer entsprachen recht guten 14,1%. Damit besiegte der Film auch die Free-TV-Premiere von „Fifty Shades of Grey“ auf RTL: Die sahen 4,12 Mio. (12,0%). Gegen den „Tatort“ hatte er aber keine Chance: Mit 9,34 Mio. Sehern erzielten die ORF-Ermittler Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser eine ihrer besten Zuschauerzahlen – und einen grandiosen Marktanteil von 25,4%.

3. „Fifty Shades of Grey“ rückt dem „Tatort“ im jungen Publikum massiv auf die Pelle

Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es an der Spitze der Sonntags-Charts deutlich spannender aus. Zwar gewann auch hier der ORF-„Tatort“ – mit 2,66 Mio. Zuschauern und 20,1%, doch mit nur 20.000 Sehern Rückstand folgt RTLs Free-TV-Premiere von „Fifty Shades of Grey“ dahinter. Wegen einer deutlich längeren Sendezeit entsprachen die 2,64 Mio. 14- bis 49-Jährigen hier sogar einem besseren Marktanteil von 21,1%. Die Begleit-Doku „Fifty Shades of Grey und die Wirklichkeit“ sahen danach noch 1,34 Mio. 14- bis 49-Jährige – 18,9%. ProSieben kam mit „Maze Runner – Die Auserwählten im Labyrinth“ unterdessen nur auf 1,23 Mio. junge Zuschauer und 9,6%.

