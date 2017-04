„Fast & Furious 8“ bleibt die Nummer 1 der Kino-Welt, blasser Start für Til Schweigers „Conni & Co 2“

Der erfolgreichste Kinofilm hieß in Deutschland, den USA und der Welt auch an diesem Wochenende "Fast & Furious 8". Mit einem Umsatz von weiteren 202 Mio. US-Dollar liegt der Kassenstand nun schon bei insgesamt 908,4 Mio. In Deutschland sahen den Film nach 12 Tagen bereits 2,4 Mio. Leute. Stärkster Neuling war Til Schweigers "Conni & Co 2" - allerdings mit einer blassen Zuschauerzahl von 80.000.