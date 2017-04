Verdächtige Wette auf Kurssturz der Aktie: Wie die ARD-Börsenredaktion dem BVB-Attentäter auf die Spur kam

Von

So berichten die Fachjournalisten des unter dem Dach des hessischen Rundfunks in Frankfurt beheimateten Ressorts bereits am 12. April, also wenige Stunden nach der Tat am frühen Abend des 11. April, über „eine kleine Auffälligkeit aus Börsensicht“.

In einem Artikel, dass der Aktienkurs der Fußball-AG dem Anschlag trotzen würde, heißt es unter der Zwischen-Überschrift: Spekulationsversuch mit BVB-Puts:

Es gibt verschiedene Derivate, mit denen auf fallende Kurse der BVB-Aktie gewettet werden kann. Auffällig ist, dass gestern vor dem Zeitpunkt des Anschlags mindestens zwei Put-Optionsscheine im Frankfurter Handel gekauft wurden, die sonst nur an der auf Privatanleger spezialisierten Stuttgarter Handelsplattform Euwax gehandelt werden. Beide Umsätze waren allerdings relativ gering. Leerverkaufspositionen liegen dagegen derzeit nicht vor.

Weiter analysieren die Experten, dass die betroffenen Optionsscheine so sehr „aus dem Geld“ seien und einen derart hohen Spread aufweisen würden, dass der oder die Käufer entweder extrem unerfahren seien oder aber einen extremen Kursabsturz erwartet hätten. „Auch wenn mit dem Kauf auf eine Niederlage des BVB gegen den AS Monaco gewettet wurde, wäre die Chance auf signifikante Kursgewinne mit diesen Papieren sehr gering gewesen.“

Was ist der @BVB-Attentäter bloß für ein krankes Arschloch!? @boerseARD hatte übrigens schon am 12.04. Indizien! https://t.co/kp0xFXjnif — Christian W. Röhl (@CWRoehl) April 21, 2017

So bestätige der Generalbundesanwalt via Pressemitteilung die Recherchen der ARD-Journalisten. Darin heißt es:

Der Beschuldigte erwarb am 11. April 2017 15.000 Verkaufsoptionen (sogenannte Put-Optionen) in Bezug auf die Aktie von Borussia Dortmund. Die Papiere haben eine Laufzeit bis zum 17. Juni 2017. Der Kauf der Optionen erfolgte über die IP-Adresse des Hotels L’Arrivée. Die Optionsscheine finanzierte Sergej. W über einen am 3. April 2017 aufgenommenen Verbraucherkredit.

Damit ist klar: Die Frankfurter ARD-Journalisten hatten bereits wenige Stunden nach der Tat die entscheidende Spur recherchiert. Bei der Attacke auf den Bus ging es nur ums Geld.