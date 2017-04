trending: Christian Lindner im Unterhemd, Serdar Somuncu, der „Weed Day“, Eisberge und Paris

#trending // Worldwide

Es ist mittlerweile eine traurige Routine. Sobald es irgendwo in der (westlichen) Welt Terror-Tote gibt, wird eine große Nachricht draus. Auch wenn es sich „nur“ um einen toten Polizisten in Paris handelt. Schlimm genug natürlich, aber hat ein toter Polizist irgendwelche Auswirkungen auf die Gesellschaft? Muss daraus eine große Nachricht – auch in deutschen Medien – werden? Oder hilft die Berichterstattung nicht einfach nur noch Alarmisten, Populisten und den Terorristen?

Der Anschlag in Paris jedenfalls hat die Menschen nur wenig interessiert. Der Parisien hat mit einem Artikel zwar mehr als 55.000 Facebook-Interaktionen geholt, doch direkt dahinter folgte in Frankreich schon L’Equipe mit dem Weiterkommen von Olympique Lyon in der Europa League – klar vor allen anderen Paris-Meldungen. Ob der Anschlag dennoch die Wahl in Frankreich beeinflusst, lässt sich noch nicht sagen. Der so genannte IS jedenfalls scheint daran interessiert zu sein, dass Marine Le Pen Präsidentin von Frankreich wird.