Nachholtermin: Am Montag ist Jan Böhmermann in der US-Late-Night-Show von Seth Meyer zu Gast

Über Wochen hatte Böhmermann vor einem Jahr immer wieder über seine Vorbereitungen des US-Ausfluges berichtet. So erfuhren die Zuschauer beispielsweise, dass er fleißig Englisch büffele. Nur welche Sendung der Moderator auf der anderen Seite des Atlantiks besuchen würde, verriet er nicht.

Dann kam sein Schmähgedicht, der juristische Ärger mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan und die selbstauferlegte Bildschirm-Pause von Böhmermann. Damit war der Ausflug ins US-Fernsehen erst einmal aufgeschoben.

Jetzt wird der „Neo Magazin Royale“-Macher diesen nachholen. So findet sich der Name von Böhmermann auf der Gästeliste der NBC-Sendung, die immer montags bis donnerstags im Anschluss an die „Tonight Show“ von Jimmy Fallon um 0.35 Uhr gesendet wird. Wie Wunschliste.de berichtet, werden am Montag neben Böhmermann noch die Schauspieler Jim Gaffigan und Andrea Martin zu Gast sein.