Facebook-Video-Charts: große Zuwächse für Promiflash, Leckerschmecker, Erdbeerlounge und moviepilot

Erdbeerlounge ist der große Gewinner des Facebook-Video-Monats März. Mit 38,165 Mio. von Tubular ermittelten Views steigerte sich die Facebook-Seite um sagenhafte 551,1% und steigt auf Platz 6 erstmals in die Top 20 der stärksten Medienmarken ein. Zu den größten Hits der Seite gehörten im Mai ein Video über Babys und ihre Papas mit und ohne Bärte, das 6,5 Mio. mal angeschaut wurde, eins mit Schmink- und Haarschneide-Unfällen mit 6,4 Mio. Views und eins mit einer Katze, die einen Hund angreift mit 6,1 Mio.

Um mehr als 100% steigerten sich zudem Leckerschmecker, BuzzFeed Deutschland, das LikeMag und der stern. Ganz vorn bleibt aber Promiflash, das sich ebenfalls extrem steigerte – um 94 Mio. Views bzw. 51,6%. Ebenfalls dick im Plus: moviepilot, das mit 64,4 Mio. Abrufen sogar an der Bild vorbei zog.

Das Nachrichtenmedium Nummer 1 in Sachen Facebook-Video-Views bleibt die Bild aber – vor der tagesschau, ZDF heute und nun dem stern.

Facebook: Top 20 deutsche Medienmarken nach Video Views Februar Medienmarke / Facebook-Page-Name Views März in Mio. vs. Februar 1 1 Promiflash 276,051 94,004 51,6% 2 3 moviepilot 64,443 23,683 58,1% 3 2 Bild 63,629 8,687 15,8% 4 7 Leckerschmecker 62,936 34,396 120,5% 5 4 GamePro – ehemals Gamespilot 41,440 0,814 2,0% 6 neu Erdbeerlounge 38,165 32,303 551,1% 7 5 Club of Cooks 35,478 -3,900 -9,9% 8 9 Heftig 33,600 6,411 23,6% 9 8 Bunte.de 32,211 4,371 15,7% 10 19 BuzzFeed Deutschland 32,064 17,795 124,7% 11 6 tagesschau 28,812 -2,656 -8,4% 12 10 gofeminin 28,527 1,684 6,3% 13 11 Filmstarts 27,419 1,799 7,0% 14 12 Futtern 27,272 3,722 15,8% 15 16 ZDF heute 26,319 7,355 38,8% 16 WE Geniale Tricks 23,283 10,777 86,2% 17 neu LikeMag 22,440 13,187 142,5% 18 13 Einfach Tasty 21,419 -1,386 -6,1% 19 neu stern 18,956 9,789 106,8% 20 18 kino.de 18,875 3,429 22,2% WE: Wiedereinsteiger – Daten-Quelle: Tubular / Tabelle: MEEDIA

Zur Methodik: Die Tabelle der 20 größten Medienmarken in Sachen Facebook-Videos hat MEEDIA mit Hilfe der Zahlen von tubular recherchiert. Das Unternehmen sammelt Video-Abrufzahlen von Facebook, YouTube & Co. und bietet Analyse-Möglichkeiten für Publisher, Rankings, etc. Sollte in unserer Liste trotz der umfangreichen Recherchen eine Medienmarke fehlen, bitten wir um Nachricht. Nicht in die Wertung kamen übrigens Einzelpersonen, Unternehmen, Fußballvereine und andere Organisationen, die im engeren Sinne kein Medium sind. Ansonsten wäre z.B. auch Bayern München in der Top 20 dabei. Tubular wertet Facebook-Pages im Übrigen einzeln, die Bild-Zahl bezieht sich also beispielsweise nur auf die Haupt-Facebook-Seite von Springers Boulevardmarke, nicht zusätzlich auf die Ableger.