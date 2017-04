„Mindestens einmal im Monat“: Jörg Kachelmann kehrt ins Fernsehen zurück

Der Wettermoderator Jörg Kachelmann kehrt ins Fernsehen zurück. Am 4. Mai präsentiert er das "Kachelmannwetter" auf sonnenklar.TV, wie der Sender am Donnerstag in München mitteilte. Er werde das Reisewetter für wichtige Urlaubsziele unter die Lupe nehmen. Und das soll keine einmalige Sache sein. "Es wird in regelmäßigen Abständen eine Sendung mit ihm geben", sagte eine Sprecherin. "Mindestens einmal im Monat."