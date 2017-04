trending: die Türkei, Real Madrid, Jean-Luc Mélenchon, Harry Styles und der Boston-Marathon

#trending // Entertainment

Der Pop-Newcomer der Stunde heißt Harry Styles. Zwar ist er kein echter Newcomer – er ist Mitglied der Boyband One Direction – doch als Solo-Künstler hat er gerade seine erste Single auf den Markt gebracht. „Sign of the Times“ stieg in Deutschland auf Platz 20 ein, in den USA auf 4 und in Großbritannien sogar auf 1. Bei Spotify wurde der Song weltweit schon über 25 Mio. mal gehört und bei YouTube kommen die verschiedenen Videos auf insgesamt mehr als 35 Mio. Views. Auf Facebook und Twitter gehören seine Posts derzeit ebenfalls zu den erfolgreichsten der Entertainment-Welt. Am Dienstag erreichte sein Tweet mit ihm als Coverboy des „Rolling Stone“ z.B. über 314.000 Likes und Retweets.