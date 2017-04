„Giftig, vulgär und machomäßig“: Tagesspiegel sichert sich mit Abrechnung über die Start-up-Szene die Spitze der Blendle-Charts

In den Blendle-Bestseller-Charts standen vor allem zwei Themen hoch im Kurs: Start-ups und Aktien. Den ersten Platz im Journalismus-Shop hat sich der Tagesspiegel mit einer harten Abrechnung der Start-up-Szene ("giftig, vulgär und machomäßig") eines Gastautors gesichert, der seit vier Jahren in einem arbeitet. Das "1x1 der Investmentfonds" des stern ist auf dem dritten Platz gelandet, gefolgt von einer WamS-Reportage über einen Rentner, der sein ganzes Vermögen in Aktien investiert hat.