Focus fällt mit „Zukunft des Sex“ auf Allzeit-Kiosk-Tief, Spiegel punktet mit „Formel für ein gesundes Leben“

Der bisherige Minusrekord des Focus ist noch gar nicht so alt: Heft 47/2016 verkaufte sich mit dem „40 Menschen unter 40“-Titel 45.821 mal in Supermärkten, Kiosken, Tankstellen, etc. Ausgabe 12/2017 unterbot diese Zahl nun mit 44.602 Einzelverkäufen noch einmal um mehr als 1.200. Das „Zukunft des Sex“-Cover sollte den Verkauf fördern, doch es blieb wie Blei in den Regalen liegen. Das Heft landete damit auch rund 32% unter dem aktuellen 12-Monats-Durchschnitt von 65.300 und dem 3-Monats-Durchschnitt von 65.600 Einzelverkäufen. Insgesamt, also inklusive Abos, Bordexemplaren, Lesezirkeln und sonstigen Verkäufen, wechselte Focus 12/2017 laut IVW genau 438.396 mal den Besitzer, 32.728 mal davon als ePaper.

Auch der stern blieb in der aktuellen Cover-Check-Woche klar unter seinem Soll: 158.828 Einzelverkäufe erreichte er mit dem Titel „Die hart arbeitende Mitte – Gehören auch Sie dazu?“. Der aktuelle 12-Monats-Durchschnitt des Magazins liegt bei 180.200 Einzelverkäufen, der 3-Monats-Durchschnitt bei 172.200. Immerhin: Die Vorwochen-Zahl übertraf der stern minimal. Auch hier der Blick auf den Gesamtverkauf: Der lag bei 583.399 Exemplaren, darunter 20.754 ePaper.

Als einzige der drei Zeitschriften über seinem aktuellen Normalniveau landete Der Spiegel: 216.880 Einzelverkäufe sind für ihn der beste Wert seit sechs Wochen. Zum Vergleich: In den jüngsten 12 Monaten landete das Magazin bei 214.200 Einzelverkäufen, in den jüngsten drei Monaten bei 207.500. Gelungen ist der Erfolg mit einem ebenfalls eher weichen Thema: „Die Formel für ein gesundes Leben“ interessierte das potenzielle Spiegel-Publikum offenbar recht stark. Insgesamt lag die verkaufte Auflage der Nummer bei 780.343 Exemplaren, inklusive 63.369 ePapers.

