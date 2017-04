Apple-Gerüchte: Im Herbst kommen drei neue iPhones – finales iPhone 8-Design laut Bloomberg weiter offen

Von

Der Wind dreht: Am Freitag erscheint in den USA Samsungs hochgelobtes neues Smartphone, das Galaxy S8 – in Deutschland ist es eine Woche später so weit. Schon jetzt sind sich die Kritiker dies- und jenseits des Atlantiks einig: Samsungs neues Flaggschiff, das die Frontseite fast vollständig als Display nutzt, ist für die nächsten Monate der Goldstandard der Smartphone-Branche.

Dann kommt Apple mit dem iPhone 8 – und dürfte den Konter setzen, der sich nach heutiger Gerüchtelage zumindest optisch am Galaxy S8 orientiert. Beim Jubiläums-iPhone soll die Einfassung („Bezel“) zugunsten der Bildschirmfläche ebenfalls stark schrumpfen, so dass das Nutzer endlich das Gefühl haben, ein Smartphone aus einem Guss in der Hand zu halten.

Apples Design-Perfektionimus: Form schlägt Funktion?

Doch der Apple-typische Design-Perfektionimus könnte seinen Preis haben: In den vergangenen Wochen mehrten sich die Hiobsbotschaften, nach denen Apple beim Produktionsprozess auf immer neue Probleme stoßen würde – mal beim Fingerabdrucksensor Touch ID, mal beim 3D-Sensor zur Gesichtserkennung.

Der gut informierte Tech-Journalist Marc Gurman, der im vergangenen Jahr den Blog 9to5Mac zugunsten von Bloomberg verlassen hat, berichtete gestern beim Finanznachrichtendienst offenbar aus erster Hand über den neusten Stand der iPhone 8-Gerüchte, der sich weitergehend mit den jüngsten Spekulationen deckt.

iPhone 8: Formfaktor groß wie das iPhone 7, Display aber so groß wie iPhone 7 Plus

Wichtigste Erkenntnis: Wie zuvor Apple-Staranalyst Ming-Chi Kuo von KGI Securities vorgesagt hat, rechnet auch Gurman zum Launch im Herbst mit drei neuen iPhone-Modellen: Jeweils einer überholten Version des iPhone 7 bzw. 7 Plus – und dem eigentlichen Flaggschiff in Form des iPhone 8.

Das Jubiläums-iPhone soll wie erwartet mit einem OLED-Display von Samsung ausgeliefert werden, das groß sein soll wie das iPhone 7 Plus (5,5 Zoll), aber wegen der gesparten Einfassung im Formfaktor des 4,7 Zoll großen iPhone 7 auf den Markt kommen soll.

Jubiläums-iPhone Hommage an Original-iPhone verworfen, Anleihen an iPhone 4 wahrscheinlich

Wie bereits im Vorfeld von Kuo zu hören war, dürfte das iPhone 8 mit einem Glasrücken Anleihen an das beliebte iPhone 4 aus dem Jahr 2010 machen. Apple soll ebenfalls einen Prototypen mit gekrümmtem Display, runderen Rändern und einem Stahl-Chassis (wie das erste iPhone 2007) getestet haben, das Modell aber wieder verworfen haben, berichtet Bloomberg.

Zudem kann Gurman mit weiteren Hardware-Details aufwarten: Die beim iPhone 7 Plus horizontal verbaute Dual-Kamera könnte in neuen Modellen vertikal angeordnet und die Frontkamera mit einer zweiten Linse aufgewertet werden.

Zahlreiche Last-Minute-Entscheidungen: Finales Design winter offen

Zudem soll Apple mit einer neuen Linse von Sony experimentieren, die Augmented Reality-Funktionalitäten aufweisen soll. Auch ob der Home-Button mit Fingersensor in das OLED-Display implementiert werden kann oder auf wie bei Samsungs S8 auf die Rückseite verschoben wird, dürfte zu einer Last-Minute-Entscheidung werden.

Während für Tim Cook im Produktionsendspurt die entscheidenen Wochen des Jahres anbrechen, kann sich Samsung in den kommenden Monaten über neuen Rückenwind freuen: „Das Galaxy S8 hebt die Latte an und zwingt Apple zu einem Homerun“, wird der langjährige Apple-Analyst Gene Munster, inzwischen als Partner beim Wagnisfinanzierer Loup Ventures, dramatisch. Die nächsten viereinhalb Monate liegt der Vorteil bei Samsung – dann muss Apple liefern.